政府擬明年推公務員照顧家庭假　每年最多12小時

《施政報告》公布，政府將由明年起為政府僱員推出「照顧家庭假」，成為第四類與照顧家庭需要相關的假期，公務員事務局正敲定細節和實施安排，會在諮詢職方後落實，預計明年1月起實施。
局方提交立法會的文件指出，照顧家庭假容許僱員在特定情況下，短暫離開工作崗位以照顧家庭需要，包括陪同家人應診、照顧患病家人、出席子女的學校活動，以及處理家中突發事宜。每名政府僱員每年可享最多12小時照顧家庭假，每年尾尚未放取的假期不得轉撥下一年放取。
批核人員可要求提供證明文件
假期會以小時為單位放取，僱員每次可申請放1至4小時以處理家庭事務，例如陪同家人覆診、到子女學校出席家長會、處理家居緊急事故等。員工在一般情況下只須在放照顧家庭假前提交申請紀錄表並填寫申請原因，毋須提供證明文件。如員工因突發事宜未能提前提交申請，亦可先以口頭或其他方式取得批核人員同意放假，並在假期後盡快補交申請表。如果批核人員對有關申請存疑或發現有濫用跡象，可要求申請人提供到診紙、學校通告等證明文件。
此外，政府一直推動5天工作周，公務員事務局會繼續鼓勵未完全實行5天工作周的部門透過善用科技等方式，在符合4項基本原則(即不涉及額外人手資源；不減少員工的規定工作時數；不削減緊急服務；以及在星期六／星期日維持必需的櫃台服務)的前提下，以務實態度探討讓更多公務員轉為5天工作。