政府擬明年推公務員照顧家庭假　每年最多12小時

《施政報告》公布，政府將由明年起為政府僱員推出「照顧家庭假」，成為第四類與照顧家庭需要相關的假期，公務員事務局正敲定細節和實施安排，會在諮詢職方後落實，預計明年1月起實施。

局方提交立法會的文件指出，照顧家庭假容許僱員在特定情況下，短暫離開工作崗位以照顧家庭需要，包括陪同家人應診、照顧患病家人、出席子女的學校活動，以及處理家中突發事宜。每名政府僱員每年可享最多12小時照顧家庭假，每年尾尚未放取的假期不得轉撥下一年放取。