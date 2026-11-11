科技園招標系統遭入侵　員工及供應商個人資料外洩

科技園公司指負責營運其電子招標系統的第三方服務供應商發生資訊保安事故，涉及未經授權人士進入系統。有科技園公司員工及供應商的個人資料外洩。

科技園發聲明指本月1日獲悉事件，並即時採取應變措施，包括關閉相關系統，及委託獨立第三方資訊保安顧問全面檢視，評估影響及風險。受影響範圍仍在調查中，根據目前的評估，外洩資料涉及200多名科技園公司員工、約80個招標顧問及8個供應商的個人資料（包括姓名、電話、電郵地址）以及約2,600份招標紀錄（包括招標編號、招標主題等）。