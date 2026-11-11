科技園招標系統遭入侵　員工及供應商個人資料外洩

科技園公司指負責營運其電子招標系統的第三方服務供應商發生資訊保安事故，涉及未經授權人士進入系統。有科技園公司員工及供應商的個人資料外洩。
科技園發聲明指本月1日獲悉事件，並即時採取應變措施，包括關閉相關系統，及委託獨立第三方資訊保安顧問全面檢視，評估影響及風險。受影響範圍仍在調查中，根據目前的評估，外洩資料涉及200多名科技園公司員工、約80個招標顧問及8個供應商的個人資料（包括姓名、電話、電郵地址）以及約2,600份招標紀錄（包括招標編號、招標主題等）。
正主動通知受影響人士
科技園公司的電子招標系統由第三方獨立運作，並與科技園公司的系統分離，事件對科技園公司的系統並無影響。科技園公司正主動通知受影響的公司及人士，並提供相關的安全建議及跟進有關事宜。
科技園公司已按照既定程序，向董事局、創新科技及工業局、創新科技署及個人資料私隱專員公署通報事件，並已報警處理。科技園公司已責成服務供應商妥善處理事件，加強系統監察及偵測能力，並盡快提交詳盡調查報告。此外，科技園公司亦指示獨立第三方資訊保安顧問，就此次事件提供專業建議及展開進一步調查工作。
科技園公司保留一切法律追究權利。如有任何人士發現聲稱由科技園公司發出的可疑電子郵件或訊息，請立即聯絡警方或致電科技園公司（6530 5221）查詢。