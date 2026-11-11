網上熱話｜天氣轉涼家長欲提早換季被拒　校方稱「頂埋周二回暖」被轟僵化

本港周一(9日)天氣轉涼，清晨更錄得最低17.5度，創今年入秋新低，新界普遍再低一兩度，市民外出都添衣。社交平台Threads流傳截圖，有家長因應天氣轉涼向學校查詢能否讓學生提早換冬季校服，有教職員回覆「不可提早喔」、「頂埋星期二就回暖」，引起網民批評政策僵化，指應有「換季過渡期」自由穿夏季或冬季校服。

有網民在Threads分享對話截圖，有家長於周二(10日)早上向學校查詢「請問今日16度可以提早換季嗎？」有教職員回應「不可提早喔」，並指「衛衣是冬季校服之一，所以未換季就不能着」。另一張截圖亦可見教職員建議，若學生怕凍又未換季，可在夏季校服內穿上貼身保暖內衣打底，再在外面穿學校的藍色防風外套，及附上天文台天氣預報截圖，稱「頂埋星期二就回暖」。