網上熱話｜天氣轉涼家長欲提早換季被拒　校方稱「頂埋周二回暖」被轟僵化

本港周一(9日)天氣轉涼，清晨更錄得最低17.5度，創今年入秋新低，新界普遍再低一兩度，市民外出都添衣。社交平台Threads流傳截圖，有家長因應天氣轉涼向學校查詢能否讓學生提早換冬季校服，有教職員回覆「不可提早喔」、「頂埋星期二就回暖」，引起網民批評政策僵化，指應有「換季過渡期」自由穿夏季或冬季校服。
有網民在Threads分享對話截圖，有家長於周二(10日)早上向學校查詢「請問今日16度可以提早換季嗎？」有教職員回應「不可提早喔」，並指「衛衣是冬季校服之一，所以未換季就不能着」。另一張截圖亦可見教職員建議，若學生怕凍又未換季，可在夏季校服內穿上貼身保暖內衣打底，再在外面穿學校的藍色防風外套，及附上天文台天氣預報截圖，稱「頂埋星期二就回暖」。
「小朋友病咗仲麻煩」
發帖網民直言「呢啲咁嘅學校真係黐X線」、「XX無極限」 。帖文隨即引發其他網民熱議，不少人批評校規僵化，「學校應該要酌情處理，有陣時凍過一兩日，講真啦小朋友病咗仲麻煩」、「規矩係死嘅，學生健康重要過校服規定呢啲嘢吧」、「突然間轉凍，唔係care學生身體狀況，係要學生跟規矩」、「其實都係校服，仲分換唔換季真係痴左」、「仲以為依家2026年，啲學校應該都人性化咗好多」。
網民指不少學校有「換季過渡期」
另有網民提到，自己學校設有「換季過渡期」，容許學生按自身需要選擇穿著夏季或冬季校服「太死板喇⋯我地學校已經冇分冬夏季，覺得凍可以著長䄂、熱就著短袖，鐘意點拼就點拼」、「我小朋友小學係睇天氣彈性換季，今朝早都幾凍下，我見有啲小學生著短衫短褲唔著外套」
亦有人直言若是自己不會理會，更會找校長介入，「照著，去學校見到有老師著外套就過去同佢理論，最好叫埋校長」、「唔會理佢，保暖最重要，着左先算，唔得就叫校長黎搵我」。亦有人認為「校長無order，老師呢款打工仔，又真係揸唔到主意，呢個我明嘅」。