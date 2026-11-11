幻彩詠香江下周三告別維港 業界指「睇完就散水」無意思 最重要帶動經濟

陪伴港人逾廿載的「幻彩詠香江」，將於下周三(18日)告別維港，當晚會有煙火匯演。立法會議員姚柏良今早(11日)在港台節目表示，「幻彩詠香江」在沙士後重振旅遊業發揮了重要的角色，如今有一個體面的謝幕儀式是見證時代變遷。

建議透過 LED 燈帶勾畫建築輪廓

姚柏良提到，2024年政府於財政預算案預留約3.5億元以提升「幻彩詠香江」，當時是希望提振夜經濟，但現時光影表演日新月異，要打造升級版「幻彩詠香江」並不容易，牽涉多楝大廈且開支龐大，認為有不同嘗試是好事，最重要是善用資源，並具備持續性與靈活性，針對不同節慶和季節設立主題，為旅客帶來新鮮感。他建議港島灣仔、金鐘一帶可透過LED燈帶勾畫建築輪廓，在節能與避免光污染的前提下提升吸引力。現時變得較靜的地區則可以進一步想方法活化，加強與商界合作，重新提升人流及客流，透過光影活動，令旅客有體驗之餘亦能帶動夜經濟。