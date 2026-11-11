幻彩詠香江下周三告別維港 業界指「睇完就散水」無意思 最重要帶動經濟

陪伴港人逾廿載的「幻彩詠香江」，將於下周三(18日)告別維港，當晚會有煙火匯演。立法會議員姚柏良今早(11日)在港台節目表示，「幻彩詠香江」在沙士後重振旅遊業發揮了重要的角色，如今有一個體面的謝幕儀式是見證時代變遷。
建議透過LED燈帶勾畫建築輪廓
姚柏良提到，2024年政府於財政預算案預留約3.5億元以提升「幻彩詠香江」，當時是希望提振夜經濟，但現時光影表演日新月異，要打造升級版「幻彩詠香江」並不容易，牽涉多楝大廈且開支龐大，認為有不同嘗試是好事，最重要是善用資源，並具備持續性與靈活性，針對不同節慶和季節設立主題，為旅客帶來新鮮感。他建議港島灣仔、金鐘一帶可透過LED燈帶勾畫建築輪廓，在節能與避免光污染的前提下提升吸引力。現時變得較靜的地區則可以進一步想方法活化，加強與商界合作，重新提升人流及客流，透過光影活動，令旅客有體驗之餘亦能帶動夜經濟。
有不算受歡迎的地方收錢賣飛
旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠指出，「幻彩詠香江」已推行22年，項目對旅客及市民或開始變得麻木，轉變並非壞事，畢竟旅遊生態亦由傳統大旅行團，轉向小型團及自由行。她認同任何活動最重要是能帶動後續經濟，若只單純吸引旅客來看一看，然後一起感嘆一下就「散水」其實沒有意思，贊成分散於不同區域推行光影項目，引導旅客深入不同社區，但前提必須能促成當區消費。她又在商台節目表示，相信下周三會有很多市民湊熱鬧見證最後一場匯演，正如平時較少客人的店舖「一話要執就個個都嚟」。據其了解，一些平時不算受歡迎、可觀賞「幻彩詠香江」的地方，下周三居然收錢賣飛。