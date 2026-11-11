蔡天鳳碎屍案｜鄺港傑指鄺港智殺死蔡天鳳 蔡車上斥鄺港智「垃圾」 傳撞擊聲後倒下

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(11日)踏入第35日審訊，首被告鄺港傑繼續自辯作供。代表鄺港傑的大律師Trevor Beel問案發當日發生的事，鄺港傑指「細佬(鄺港智)」殺害蔡天鳳。



鄺港傑：多次到龍尾村與鄺球用膳 鄺港傑昨供稱2023年2月5日首次知道鄺球已租下大埔龍尾村的涉案村屋，自己首次去龍尾村單位是2023年2月6日。鄺港傑指平日下班後有時會約父親晚飯，當晚他得知父親在新屋附近，「去搵佢食飯同順便參觀下」，形容新屋較簡陋，「始終啱啱租」，未能記起單位內有何家具。 鄺港傑今續指，平時會於晚上致電鄺球，如雙方沒約其他人會一同用膳。鄺港傑曾數次到龍尾村單位，包括於2023年2月6日、2月9日。他指兩次均是「放工後搵爸爸食飯」，2月9日是由父親駕駛借來的七人車載他到龍尾村。

2023年2月11日，鄺港傑於下午4時使用七人車抵龍尾村，現場亦有另一名男子。鄺港傑確認為胞弟鄺港智。他指當天為星期六，他要接蔡長子W到沙田上網球班，歷時個半小時，遂提議與胞弟「一齊去探吓爸爸間新屋，因為細佬未去過」，他在單位逗留約半小時後離開回沙田接走W。蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，鄺港傑最後現身於龍尾村單位是2023年2月13日，他指當日亦相約父親用膳。 鄺港傑：鄺球稱幫朋友買廚具 從未於龍尾村見過絞肉機 控方早前播放多條天眼片段，顯示鄺球、鄺港傑案發前買入不同工具如膠箱、絞肉機、索帶、童軍繩、湯煲等。鄺港傑2023年2月7日曾到九龍灣宜家家居買膠箱，他解釋前一日首次到父親龍尾村新居，父親吩咐他如有時間「買啲荃灣屋企用開嘅儲物膠箱」。至於到家品店買入密實袋是認為父親可能需要使用，「順手買埋」。

2月8日下午，片段顯示鄺港傑和鄺球在一同出現在上海街。鄺港傑解釋通常午休會習慣致電父親「問吓佢喺邊做緊乜，係咪一切安好」，知悉他在上海街購物。鄺港傑從加多利山單位駕車到現場只7分鐘，故建議前往看能否幫忙。他指到廚具店會合鄺球，見到店員將物品搬運到父親的車，「我見到有個煲，同埋有個銀色嘅機器之類嘅嘢」，鄺球指「一部分就係屋企有用，一部分就係幫朋友鋪頭買」。當時父親未結帳，他因「未行過呢啲鋪頭」，於是到對面馬路鋪頭「睇下屋企有咩嘢啱用」，之後看見父親進入廚具店內數分鐘仍未離開，走近收銀處問他「搞掂未」，當時見到店員和父親在看產品目錄，他向父親查詢價錢，父親告知他「要幾萬蚊架，跟住我記得我同佢講話咁貴呀咁樣」，二人及後離開。

買索帶尼龍繩 欲屋外設圍欄 辯方大狀指根據早前片段，鄺球當時查詢的是碎骨機，鄺港傑指當時沒有向父親查詢原因，但指「佢咪買咗銀色個舊嘢，佢話幫朋友買嘛」，於是認為他是助朋友買入。Beel指鄺港傑提到的「銀色機器」應為絞肉機，鄺港傑回應於當日至案發期間，從沒於龍尾村單位見過該絞肉機。 閉路片段亦顯示鄺港傑當日並購入索帶、尼龍繩等，及於店內以手腕量度幾款不同長度的索帶、又向店員查詢哪款是「童軍繩」。鄺港傑解釋父親曾提及龍尾村單位缺少圍欄，「叫我幫佢買啲固定住、紮住(圍欄)嘅物料」，他當時沒量度工具，故想像「圍欄幾闊幾厚」，認為是以手掌相若，否認量度手腕。Beel問鄺港傑為何向店員稱「幫小朋友買童軍繩」，是因為「諗住買完快啲走」；另他買入五對手套，是因為「做啲粗重嘢，做工程又好做咩都好，都需要呢啲手套」。

庭上展示鄺港傑與蔡天鳳的WhatsApp對話紀錄，鄺把蔡名稱設定為「Abby (sister)」。庭上播放蔡轉發予鄺港傑的語音訊息，有一把男聲說：「Hello Stephy，你畀我嘅 contact我都打過去嘅，但佢話就好似唔關佢事咁⋯⋯至於月費我WhatsApp 畀咗你。如果簽約嘅話，就會有啲月費豁免⋯⋯」。鄺港傑在WhatsApp 回應：「吓？冇電話打過畀我！」、「佢講大話呃你，好X大鑊喎，無人聯絡過我喎」。 語音訊息揭蔡別名為Stephy 鄺港傑解釋，「Stephy」為蔡別名，蔡對一些不熟識的人便會使用該名稱，轉發的語音訊息是加多利山的電訊網絡職員。鄺港傑指，加多利山單位的大小瑣碎事均由他負責處理，該電訊公司職員與蔡直接聯絡欲勸蔡續上網約，「扮打過電話畀我，但聯絡我唔到」，但當時職員未曾致電他。

鄺港傑又提及，他在蔡遇害的一星期前，曾與蔡及譚方駿一同參加朋友聚會，該次是他與蔡最後一次用膳。代表鄺港傑的大律師Trevor Beel指蔡天鳳死於2023年2月21日，開鄺港傑有否殺死蔡天鳳，鄺港傑答「冇」，辯方再問知否蔡天鳳當日會被殺害及於乘坐七人車期間受襲，鄺港傑答「唔知」，問是否知道誰殺死蔡，鄺港傑點頭，辯方示意「知道說出來很困難，但你需要講出真相」，鄺港傑指是「細佬」。辯方問是否Alex（鄺港智)？鄺港傑稱「是」，其後以手拭淚，聲音哽咽。鄺球亦以紙巾拭淚，鄺港智則表現平靜。

二人在咖啡店做「手向下揮」動作 鄺港傑指談健身 鄺港傑指在案發前一晚，蔡天鳳提過下午約1時有人到加多利山單位睇樓，叫鄺家一家不要留在單位。他當日先接蔡到加多利山，約兩點再回家載蔡接幼女放學。他於是致電鄺港智問其所在，鄺港智指在新世紀商場午餐，他因為要消磨時間便會合他。 閉路片段顯示鄺港傑與鄺港智當日下午在Starbucks見面談話約50分鐘，期間二人先後做出舉起右手向下揮動的手勢；鄺港傑指鄺港智手持一袋衣服，本身計劃健身，二人曾談及健身話題，但忘記那些手勢確實代表甚麼動作。

鄺港傑及後收到蔡通知睇樓完畢，到加多利山載她去大埔接幼女下課，兄弟一同離開。鄺港傑稱鄺港智「平時比較多social」，每月只會隨行3至5次接子女下課，認為「爸爸媽媽去湊小朋友會開心啲」，向鄺港智指「你有時間一齊去湊妹妹啦，難得你有時間」，鄺港智遂答應同行。 鄺港傑指鄺港智將隨身物品放上七人車後沒上車，解釋因蔡要求購買蛋撻供幼女食，蛋撻店較遠「要兜好大個圈」，故鄺港智遂前往吸煙如廁。鄺港傑買完蛋撻後前往加多利山接載蔡，知會對方鄺港智隨行接放學，鄺港智順道在基堤道路口會合上車，蔡坐在駕駛位的正後方。

鄺港傑：蔡車上罵胞弟「無X用」 傳撞擊聲後蔡倒下 鄺港傑憶述蔡及鄺港智以海南話對話，但他完全不明白對話內容，及後蔡「有啲鬧咁嘅語氣，有啲指責咁嘅語氣」，以廣東話責駡鄺港智「無X用」、「無腦」、「垃圾」，鄺港智一如以往沒回應。 私家車駛經獅子山隧道後，即約2時45分，蔡語氣「高昂」、「鬧得興起」，鄺港傑指椅背突傳來一下撞擊聲，「有聲音係瀡左喺地下咁嘅」，緊隨鄺港智大聲崩潰哭泣，稱「唔好再鬧啦，唔好再講啦」，鄺港傑感驚慌問咩事，回頭發現「細佬喺上面，有個物體，判斷有個物體喺地下」，判斷是蔡，鄺港智正大聲哭遮蓋很多聲音，他聽到蔡「好細聲」，形容為「好似被人捏住喉嚨嘅聲音，一兩下咁㗎咋」。

致電鄺球求助 駕車前往大尾督停車場 鄺港傑指鄺港智在蔡天鳳「上面」持續約分半鐘，期間聽到「啪、拍」聲音，形容是手腳撞到座位聲音，又指曾聽到「兩下」撞到椅背的聲音。他指一直駕駛，形容鄺港智一直喊「同佢溝通唔到，好似變咗另一個人咁，同我冇對答」。他遂致電父親鄺球告知「發生咗事，好嚴重，Alex 喊緊，Abby 無反應」。鄺球問：「你記唔記得我大埔村屋前面有個停車場呀？喺嗰度等我吖」。鄺港傑便前往大尾篤公共停車場。 案件編號：HCCC198/2025