蔡天鳳碎屍案｜鄺港傑：鄺球稱幫朋友買廚具　從未於龍尾村見過絞肉機(持續更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(11日)踏入第35日審訊，首被告鄺港傑繼續自辯作供。

鄺港傑：多次到龍尾村與鄺球用膳 鄺港傑昨供稱2023年2月5日首次知道鄺球已租下大埔龍尾村的涉案村屋，自己首次去龍尾村單位是2023年2月6日。鄺港傑指平日下班後有時會約父親晚飯，當晚他得知父親在新屋附近，「去搵佢食飯同順便參觀下」，形容新屋較簡陋，「始終啱啱租」，未能記起單位內有何家具。 鄺港傑今續指，平時會於晚上致電鄺球，如雙方沒約其他人會一同用膳。鄺港傑曾數次到龍尾村單位，包括於2023年2月6 日、2月9日。他指兩次均是「放工後搵爸爸食飯」，2月9日是由父親駕駛借來的七人車載他到龍尾村。

2023年2月11日，鄺港傑於下午4時使用七人車抵龍尾村，現場亦有另一名男子。鄺港傑確認為胞弟鄺港智。他指當天為星期六，他要接蔡長子W到沙田上網球班，歷時個半小時，遂提議與胞弟「一齊去探吓爸爸間新屋，因為細佬未去過」，他在單位逗留約半小時後離開回沙田接走W。蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，鄺港傑最後現身於龍尾村單位是2023年2月13日，他指當日亦相約父親用膳。 稱父親吩咐買「用開嘅儲物膠箱」 控方早前播放多條天眼片段，顯示鄺球、鄺港傑案發前買入不同工具如膠箱、絞肉機、索帶、童軍繩、湯煲等。鄺港傑2023年2月7日曾到九龍灣宜家家居買膠箱，他解釋前一日首次到父親龍尾村新居，父親吩咐他如有時間「買啲荃灣屋企用開嘅儲物膠箱」。至於到家品店買入密實袋是認為父親可能需要使用，「順手買埋」。

2月8日下午，片段顯示鄺港傑和鄺球在一同出現在上海街。鄺港傑解釋通常午休會習慣致電父親「問吓佢喺邊做緊乜，係咪一切安好」，知悉他在上海街購物。鄺港傑從加多利山單位駕車到現場只7七分鐘，故建議前往看能否幫忙。他指到廚具店會合鄺球，見到店員將物品搬運到父親的車，「我見到有個煲，同埋有個銀色嘅機器之類嘅嘢」，鄺球指「一部分就係屋企有用，一部分就係幫朋友鋪頭買」。當時父親未結帳，他因「未行過呢啲鋪頭」，於是到對面馬路鋪頭「睇下屋企有咩嘢啱用」，之後看見父親進入廚具店內數分鐘仍未離開，走近收銀處問他「搞掂未」，當時見到店員和父親在看產品目錄，他向父親查詢價錢，父親告知他「要幾萬蚊架，跟住我記得我同佢講話咁貴呀咁樣」，二人及後離開。

買索帶尼龍繩 欲屋外設圍欄 辯方大狀指根據早前片段，鄺球當時查詢的是碎骨機，鄺港傑指當時沒有向父親查詢原因，但指「佢咪買咗銀色個舊嘢，佢話幫朋友買嘛」，於是認為他是助朋友買入。Beel指鄺港傑提到的「銀色機器」應為絞肉機，鄺港傑回應於當日至案發期間，從沒於龍尾村單位見過該絞肉機。 閉路片段亦顯示鄺港傑當日並購入索帶、尼龍繩等，及於店內以手腕量度幾款不同長度的索帶、又向店員查詢哪款是「童軍繩」。鄺港傑解釋父親曾提及龍尾村單位缺少圍欄，「叫我幫佢買啲固定住、紮住(圍欄)嘅物料」，他當時沒量度工具，故想像「圍欄幾闊幾厚」，認為是以手掌相若，否認量度手腕。Beel問鄺港傑為何向店員稱「幫小朋友買童軍繩」，是因為「諗住買完快啲走」；另他買入五對手套，是因為「做啲粗重嘢，做工程又好做咩都好，都需要呢啲手套」。

案件編號：HCCC198/2025