市建局檢討「同區七年樓齡」安排　議員倡以居屋單位加現金取代賠償

發展局正與市建局檢討「同區七年樓齡」現金收購機制及「樓換樓」安排，發展局局長甯漢豪早前說，現行的七年樓齡賠償很大機會不會維持，目標明年上半年提出具體建議並展開諮詢，有測量師及立法會議員均認同須檢討。
立法會地產及建造界代表黃浩明今早(11日)在港台節目舉例說，以同區七年樓齡計算土瓜灣現金賠償呎價是約1.5萬元，但政府標準地價是6,000元左右，如果重建後樓面不是多一倍以上，基本上是無利可圖。現時不少舊樓已樓高8至10層，重建之後增加的樓面是不能以倍數計算，在收購成本高昂下，私人發展商基本上無利可圖，難以積極參與。他建議可以考慮以一間居屋加上現金津貼作為市區重建賠償，現金賠償可參考市建局非住宅物業賠償，即現有價值再加35%，相信可令居民改善生活條件，同時「有錢落袋」。
建議鎖定居屋或北都新樓售價
對於「樓換樓」計劃只有約2%自住業主參與的冷淡反應，黃浩明分析，業主需以今日的七年樓齡價賣出舊樓，卻要在數年後以「未知、不可預測」的未來新樓市價買回新樓，須自行承擔數年興建期內的市場波動風險，擔心屆時買不回相同面積的單位，因而選擇「現金落袋」。他建議在收購舊樓的同一時間，直接鎖定並定下將來居屋或北部都會區新樓的售價，消除價格不明確與時間差所帶來的市場風險，提升業主選擇「樓換樓」或「地換樓」的信心。
測量師學會會長溫偉明在同一節目表示，原本理念是要賠償給重建戶買一個單位，但現時市區屋苑即使30至40年樓齡也很「新淨」，保存得很好，因此很多人會質疑是否要同區七年樓那麼慷慨。他說，市建局不需要跟政府補地價，如果項目無利可圖甚至虧本就要政府補貼，變相是用市民口袋很慷慨地收購，相信檢討之後，日後重建現金賠償會減少。