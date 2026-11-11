市建局檢討「同區七年樓齡」安排　議員倡以居屋單位加現金取代賠償

發展局正與市建局檢討「同區七年樓齡」現金收購機制及「樓換樓」安排，發展局局長甯漢豪早前說，現行的七年樓齡賠償很大機會不會維持，目標明年上半年提出具體建議並展開諮詢，有測量師及立法會議員均認同須檢討。

立法會地產及建造界代表黃浩明今早(11日)在港台節目舉例說，以同區七年樓齡計算土瓜灣現金賠償呎價是約1.5萬元，但政府標準地價是6,000元左右，如果重建後樓面不是多一倍以上，基本上是無利可圖。現時不少舊樓已樓高8至10層，重建之後增加的樓面是不能以倍數計算，在收購成本高昂下，私人發展商基本上無利可圖，難以積極參與。他建議可以考慮以一間居屋加上現金津貼作為市區重建賠償，現金賠償可參考市建局非住宅物業賠償，即現有價值再加35%，相信可令居民改善生活條件，同時「有錢落袋」。