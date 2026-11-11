黃錦輝認酒駕等4罪11.26處理　求情稱辭議員中大職「數十年道行一朝喪」

立法會前議員黃錦輝6月29日涉嫌於香港中文大學校園內連撞兩車後駛離現場，事後辭任選委界立法會議員，案件今日（11日）在沙田裁判法院再提堂，黃錦輝被控酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車、發生交通意外後沒有報案共4項控罪。黃錦輝認罪，裁判官黃國輝將案件押後至11月26日處理，以索取被告的社服令及背景報告。辯方求情指黃曾就睡眠窒息症接受手術，案發時因十分疲勞失判斷，事後已辭去立法會議員及中大教職，形容「數十年道行一朝喪」。
案發十分疲倦失判斷
黃錦輝被落案起訴危險駕駛、酒後駕駛、發生交通意外後沒有停車及發生交通意外後沒有報案等4項罪名，今早再訊控方申請將「危險駕駛」改控「不小心駕駛」。黃錦輝承認全部罪名。
案情指，66歲的黃錦輝於今年6月29日，在中文大學駕駛一輛私家車，而在呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有45微克酒精，超過22微克的訂明限度。他另在上址危險駕駛該車輛，且身為該車輛的司機，當時該車在道路上發生意外以致另外兩輛私家車受損，而他未有停車；他亦在意外發生後，沒有提供詳情、沒有在合理切實的範圍內，盡快在24小時內親自前往最近警署或向警務人員報告該意外。
21封求情信包括前政務司長唐英年
黃錦輝被捕當日已獲准保釋，但無向立法會申報，並於7月1日出席回歸酒會。事件曝光後，他在7月3日發表簡短聲明就事件致歉，指為社會及立法會帶來困擾深表歉意，而為免影響立法會運作，決定辭任選委界立法會議員。
盼法庭考慮社服令或緩刑
黃代表律師、前立法會議員謝偉俊讀出求情陳辭，感謝控方將原先控罪「危險駕駛」修訂為「不小心駕駛」，並代表被告向法庭、中大社群及社會致歉。他指案發當日曾有人提議接黃回家，惟黃不欲耽誤朋友時間故未有考慮清楚。另黃曾就睡眠窒息症接受手術，案發當刻十分疲倦，故失去判斷引發嚴重後果。
謝呈上21封求情信，包括全國政協常委、前政務司長唐英年、前運輸及房屋局長陳帆、立法會議員邵家輝及邱達根等。
謝偉俊指黃錦輝有逾30年社會服務經驗，品格良好，在創科界有多番貢獻，辭去立法會議員及中大工程學院副院長職位的懲罰「遠超法律上可做到」，亦停止參與全國政協的會議工作，形容是「數十年道行一朝喪」。黃事後已滴酒不沾，亦承諾不再喝酒及駕駛，重犯機會低，盼法庭考慮社服令或緩刑。
案件編號：STCC3311/2026