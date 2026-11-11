黃錦輝認酒駕等4罪11.26處理　求情稱辭議員中大職「數十年道行一朝喪」

立法會前議員黃錦輝6月29日涉嫌於香港中文大學校園內連撞兩車後駛離現場，事後辭任選委界立法會議員，案件今日（11日）在沙田裁判法院再提堂，黃錦輝被控酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車、發生交通意外後沒有報案共4項控罪。黃錦輝認罪，裁判官黃國輝將案件押後至11月26日處理，以索取被告的社服令及背景報告。辯方求情指黃曾就睡眠窒息症接受手術，案發時因十分疲勞失判斷，事後已辭去立法會議員及中大教職，形容「數十年道行一朝喪」。

案發十分疲倦失判斷

黃錦輝被落案起訴危險駕駛、酒後駕駛、發生交通意外後沒有停車及發生交通意外後沒有報案等4項罪名，今早再訊控方申請將「危險駕駛」改控「不小心駕駛」。黃錦輝承認全部罪名。

案情指，66歲的黃錦輝於今年6月29日，在中文大學駕駛一輛私家車，而在呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有45微克酒精，超過22微克的訂明限度。他另在上址危險駕駛該車輛，且身為該車輛的司機，當時該車在道路上發生意外以致另外兩輛私家車受損，而他未有停車；他亦在意外發生後，沒有提供詳情、沒有在合理切實的範圍內，盡快在24小時內親自前往最近警署或向警務人員報告該意外。