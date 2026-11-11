保誠冠名贊助「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」點亮維港冬日 植根香港逾60年 支持香港多元盛事

保誠保險有限公司（保誠）冠名贊助全新登場的「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」，支持香港旅遊發展局首次將「香港繽紛冬日巡禮」的冬日節慶體驗延伸至尖沙咀。由11月18日起，尖沙咀海旁一系列標誌性建築將化身璀璨光影舞台，透過沉浸式燈光及音響體驗，為維港兩岸增添濃厚節日氣氛，與市民及來自世界各地的旅客共享節日喜悅，感受香港冬日魅力。
保誠保險有限公司首席客戶及市場拓展總監蔡明雄表示：「保誠與尖沙咀淵源深厚，由星光行大型 LED 屏幕，到香港首個保誠主題巴士總站，保誠已在這個集商業、購物及娛樂於一身的核心地段建立鮮明的品牌據點。今個冬日，我們很高興與香港旅遊發展局攜手呈獻『保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀』，將保誠的品牌足跡延伸至海濱一帶。作為香港領先的保險公司之一，保誠植根香港逾60年，是次贊助亦體現我們長遠服務香港、支持社區，以及為城市注入活力的承諾。我們希望透過璀璨光影， 讓市民和來自世界各地的旅客共度精彩冬日。」
「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」
香港繽紛冬日巡禮 ─ 「保誠保險香港冬日小鎮·尖沙咀」詳情：
日期：2026年11月18日至2027年1月5日
時間：2026年11月18日
• 晚上8時45分至晚上11時
2026年11月19日至2027年1月5日*#
• 星期一至日：晚上7時至晚上11時
*2026年12月28日至30日暫停部分演出
2026年12月31日香港跨年倒數活動暫停全部演出
#2026年12月24日至27日、2027年1月1日及2日延長開放時間至凌晨1時
（活動期間或因現場實施人流管制措施，公眾可能未能進入相關區域，敬請留意。）
地點：香港文化中心建築群（香港文化中心、鐘樓、香港藝術館及香港太空館）