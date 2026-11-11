保誠冠名贊助「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」點亮維港冬日 植根香港逾60年 支持香港多元盛事

保誠保險有限公司（保誠）冠名贊助全新登場的「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」，支持香港旅遊發展局首次將「香港繽紛冬日巡禮」的冬日節慶體驗延伸至尖沙咀。由11月18日起，尖沙咀海旁一系列標誌性建築將化身璀璨光影舞台，透過沉浸式燈光及音響體驗，為維港兩岸增添濃厚節日氣氛，與市民及來自世界各地的旅客共享節日喜悅，感受香港冬日魅力。

保誠保險有限公司首席客戶及市場拓展總監蔡明雄表示：「保誠與尖沙咀淵源深厚，由星光行大型 LED 屏幕，到香港首個保誠主題巴士總站，保誠已在這個集商業、購物及娛樂於一身的核心地段建立鮮明的品牌據點。今個冬日，我們很高興與香港旅遊發展局攜手呈獻『保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀』，將保誠的品牌足跡延伸至海濱一帶。作為香港領先的保險公司之一，保誠植根香港逾60年，是次贊助亦體現我們長遠服務香港、支持社區，以及為城市注入活力的承諾。我們希望透過璀璨光影， 讓市民和來自世界各地的旅客共度精彩冬日。」