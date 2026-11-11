世界數碼及人工智能排名 香港列全球第11位 亞洲排名第4位

國際管理發展學院最新發布《2026年世界數碼及人工智能排名》，香港在70個經濟體中排名全球第11位、亞洲排名第4位，肯定香港在數碼和人工智能發展方面是全球最具競爭力的經濟體之一。
在《2026排名》的五個因素中，香港在「勞動力發展」排名第2位、「效率」排名第5位和「科技與基礎設施」排名第10位，均排名全球前十名之內。在子因素中，香港在「技術框架」、「做法」及「教育與培訓」三個子因素中排名全球第一，並在「人才」中排名第5位、「社會取態」排名第6位及「監管框架」排名第8位。
《世界數碼及人工智能排名》取代過往《世界數碼競爭力排名》，旨在評估經濟體在開發採用、部署及管理數碼科技和人工智能時，能否創造持續的經濟與社會價值。排名建基於5個因素，包括「治理」、「科技與基礎設施」、「效率」、「勞動力發展」和「價值觀」，每個因素由3個子因素組成，即合共15個子因素，共包含88項指標。
特區政府表示，當局正循本港第一個五年規劃提出的方向，全力推動香港發展成為國際創科中心。香港將優化創科發展體制，加速對接國家重點科技戰略，並構建「三大創科園區、五大研發機構」新格局；亦會因地制宜推進新型工業化，全面推動「人工智能+」行動、提升算力基建，以及加快中小企業應用AI等。