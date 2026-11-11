世界數碼及人工智能排名 香港列全球第11位 亞洲排名第4位

國際管理發展學院最新發布《2026年世界數碼及人工智能排名》，香港在70個經濟體中排名全球第11位、亞洲排名第4位，肯定香港在數碼和人工智能發展方面是全球最具競爭力的經濟體之一。

在《2026排名》的五個因素中，香港在「勞動力發展」排名第2位、「效率」排名第5位和「科技與基礎設施」排名第10位，均排名全球前十名之內。在子因素中，香港在「技術框架」、「做法」及「教育與培訓」三個子因素中排名全球第一，並在「人才」中排名第5位、「社會取態」排名第6位及「監管框架」排名第8位。