陳宗彝倡黃大仙鑽石山整合「三教合一」景點 港鐵站加副站名標註志蓮淨苑

為貫徹落實「香港無處不旅遊」的理念，立法會議員陳宗彝今日(11日)於大會提出口頭質詢，指黃大仙及鑽石山集合了屬道教的黃大仙祠，以及佛教的志蓮淨苑及南蓮園池，加上籌建中的孔廟，形成「全國獨一無二同區的三教合一文化地標」。他指短距離參觀「儒釋道」三教對訪港旅客「極具吸引力」，問及當局會否作出推廣工作。

旅遊事務署亦透過改善地區旅客指示標誌計劃，在黃大仙及鑽石山共設置13支旅客指示標誌，輔助旅客從主要的公共交通交匯處如港鐵站、巴士總站等前往志蓮淨苑、南蓮園池及黃大仙祠等。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩回覆，「發展旅遊熱點工作組」推出包括「宗教文化深度遊」。政府正研究以廟宇為核心，串連歷史建築及古蹟，打造廟宇文化深度遊的漫遊路線。此外，旅發局的 Discover Hong Kong 亦有廟宇為主題的專頁等。

陳宗彝提出打造專屬文化出口，在港鐵鑽石山站融入志蓮淨苑木構斗拱及孔廟禮制語，以及在黃大仙站融入黃大仙祠彩繪牌坊；在黃大仙站及鑽石山站大堂或月台設立「三教合一」歷史與建築特色導賞看板；以及不更改法定站名下，於月台站牌、路線圖或廣播加入景點副站名，例如在鑽石山站加註志蓮淨苑／孔廟，便利旅客辨識景點。