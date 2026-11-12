科技賦能與實證：看香港MiC建築的發展之路

長久以來，傳統的建築工程依賴密集的勞動力在露天的地盤進行施工、受制於天氣及地盤環境，導致工程進度受阻或衍生不少質量問題。MiC（組裝合成建築法）正好針對這些痛點，將大量的「現場手工」轉化為「工業製造」，組件在廠房內受控環境下利用自動化設備生產，建樓不再是零散的現場工序，有效解決傳統建築的不足。而且由於大量工序同步進行，現場只需組裝工序，令工地施工時間縮短，有助提升工程質量與效率，品質更穩定。
MiC在香港發展多年，技術與經驗日趨成熟，項目質素已達很高水平。至今多個公私營項目相繼落成，並有更多私人項目計劃採用MiC興建。早年先導項目之一，是於2021年落成位於香港科學園的InnoCell，為香港首棟採用MiC的高永久建築，在短短71天內便完成418個模組的安裝。香港科學園公司首席項目發展總監鄧栢齡工程師指出，組裝接合位及整體結構質素均非常良好和穩定，至今沒有出現漏水和質量問題。正因為InnoCell整體質量良好，長遠降低了營運成本。另一先導項目是位於黃竹坑的香港大學學生宿舍，於2023年入伙，經過3年營運，校方對於其防水性能及建造質量十分滿意，並無發生外界關注的漏水和質量問題。
此外，一些新落成的項目例如於今年八月入伙的香港大學西高山發展項目，經歷了七月份連日豪雨的惡劣天氣，並未有發現有漏水和質量問題。私人住宅項目方面，有今年九月份落成的油麻地廟街發展項目。建盛亞洲執行董事唐耀南工程師指出，面對地盤面積狹小的限制，設計團隊將整棟建築拆解為143個模組，近乎全部採用MiC建造，並以「三日一層」的速度建成。樓宇主體結構於今年年中已完成，經歷過同樣七月份的惡劣天氣後，其混凝土結構亦未有發現有漏水情況。上述案例證明了即使在鬧市方寸之間，MiC依然能兼顧品質與進度。
我們注意到，最近有報導指MiC住宅項目發現有外牆起泡及外牆喉管於入屋位置有滲水問題，引起市民對MiC質素的疑慮，甚至衍生「MiC樓差過傳統樓」的說法。據相關人士澄清，外牆起泡是由於現埸油漆施工工藝欠妥所致；而喉管滲水是因為外牆喉管套通手工出現瑕疵。現場工人在接駁室內及室外喉管後，未有妥善填補喉管與外牆孔洞之間的空隙，所以導致滲水。而上述問題均源於現場施工工藝欠妥。其實無論以甚麼方式興建的建築項目，如涉及現場施工工藝的不足，均有機會出現質量欠妥的情況。
MiC已經經歷了近十年的發展，結合行業實踐的經驗及眾多公私營項目的成功例子，足以引證 MiC是可行且具優勢的建造方法。一個成功的MiC項目，有賴工程團隊就規劃，設計及施工每一階段，對模塊的接駁位置，防水效能，吊運及組装過程等细節作出周詳的考慮，才可確保其質量。我們相信，MiC能提升建造業的生產力與成本效益，因此MiC這種場外預製模式勢必成為主流的建造方式。我們建議政府繼續推出強化產業鏈的措施及優化經營生態的政策以配合MiC的發展。