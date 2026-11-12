科技賦能與實證：看香港MiC建築的發展之路

長久以來，傳統的建築工程依賴密集的勞動力在露天的地盤進行施工、受制於天氣及地盤環境，導致工程進度受阻或衍生不少質量問題。MiC（組裝合成建築法）正好針對這些痛點，將大量的「現場手工」轉化為「工業製造」，組件在廠房內受控環境下利用自動化設備生產，建樓不再是零散的現場工序，有效解決傳統建築的不足。而且由於大量工序同步進行，現場只需組裝工序，令工地施工時間縮短，有助提升工程質量與效率，品質更穩定。

MiC在香港發展多年，技術與經驗日趨成熟，項目質素已達很高水平。至今多個公私營項目相繼落成，並有更多私人項目計劃採用MiC興建。早年先導項目之一，是於2021年落成位於香港科學園的InnoCell，為香港首棟採用MiC的高永久建築，在短短71天內便完成418個模組的安裝。香港科學園公司首席項目發展總監鄧栢齡工程師指出，組裝接合位及整體結構質素均非常良好和穩定，至今沒有出現漏水和質量問題。正因為InnoCell整體質量良好，長遠降低了營運成本。另一先導項目是位於黃竹坑的香港大學學生宿舍，於2023年入伙，經過3年營運，校方對於其防水性能及建造質量十分滿意，並無發生外界關注的漏水和質量問題。