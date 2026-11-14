年少成輔警 勇擒偷拍男 前港隊柔道代表投身警隊服務市民

警察學院今日(14日)舉行結業會操。24歲的督察陳以琳是前香港柔道代表隊成員，早年加入輔警認識警務工作，加上曾協助拘捕涉嫌偷拍裙底的男子，令她決心加入警隊，服務市民。另一名督察陶軒麟，於10年前加入警隊，駐守前線不同崗位，期間不斷進修取得學位，晉升成為督察，期望將來向刑偵方向發展。

陳以琳在中學時期接觸柔道，至2017年成為香港柔道代表隊成員。她亦在18歲時成為輔警，駐守深水埗。她表示，想成為警察是因為警察具有正義感，「想做一份工係可以幫到人」。擔任輔警期間，她曾協助市民曾找失物或家人，很有滿足感，及後她參加了不同計劃，了解到警務工作的多元化，更加堅定她加入警隊的決心。有一次她協助拘捕一名涉嫌偷拍裙底的男子，亦更加堅定自己希望在警務工作上開啟新篇章的決心。

陳以琳表示，柔道啟發了她如何沉著和冷靜應對事情，而警務工作需要隨時應對各種突發情況，而從柔道中所學到的冷靜，正好讓她應用在警務工作中。她表示，從學堂的訓練明白到警務工作除了靠知識，更重要的是團隊合作，期望畢業後能繼續保持初心和熱城，履行職責。