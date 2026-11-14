年少成輔警 勇擒偷拍男 前港隊柔道代表投身警隊服務市民

警察學院今日(14日)舉行結業會操。24歲的督察陳以琳是前香港柔道代表隊成員，早年加入輔警認識警務工作，加上曾協助拘捕涉嫌偷拍裙底的男子，令她決心加入警隊，服務市民。另一名督察陶軒麟，於10年前加入警隊，駐守前線不同崗位，期間不斷進修取得學位，晉升成為督察，期望將來向刑偵方向發展。
陳以琳在中學時期接觸柔道，至2017年成為香港柔道代表隊成員。她亦在18歲時成為輔警，駐守深水埗。她表示，想成為警察是因為警察具有正義感，「想做一份工係可以幫到人」。擔任輔警期間，她曾協助市民曾找失物或家人，很有滿足感，及後她參加了不同計劃，了解到警務工作的多元化，更加堅定她加入警隊的決心。有一次她協助拘捕一名涉嫌偷拍裙底的男子，亦更加堅定自己希望在警務工作上開啟新篇章的決心。
陳以琳表示，柔道啟發了她如何沉著和冷靜應對事情，而警務工作需要隨時應對各種突發情況，而從柔道中所學到的冷靜，正好讓她應用在警務工作中。她表示，從學堂的訓練明白到警務工作除了靠知識，更重要的是團隊合作，期望畢業後能繼續保持初心和熱城，履行職責。
難忘拯救輕生者 警員持續進修晉升督察
現年32歲的陶軒麟獲頒榮譽警棍及學業成績優異證書。他憶述，因兒時目睹一宗搶劫案發生，當時有一名男士奮不顧身追截疑犯，而立志成為警察。他表示：「細個覺得好型，之後了解到警務工作，警察除了是職業，也是責任。」他在2016年加入警隊成為警員，先後駐守軍裝巡邏小隊、警察機動部隊和快速應變部隊。此後持續進修，並於2020年完成政治及公共行政學士課程。他於今年初晉升為見習督察，重返學院受訓。
從事前線工作期間，其中一單令他印象深刻的案件是參與一宗有自殺傾向的失蹤人士搜救行動。陶軒麟憶述，當時他與長官迅速分析資訊，縮小搜索範圍，最終在將半身已浸在海水中的事主救起，令他明白到警務工作除了執法外，更在關鍵時刻守護生命。他表示，未來希望向刑偵方向發展。
小學助教轉跑道成新紮師姐
薛富盃則由25歲的警員陸嘉怡獲得。她在大學修讀文學，曾在小學擔任教學助理，亦參與為有志投身警隊的青少年介紹警務工作及招募過程的「薪火計劃」。擔任教學助理期間，陸嘉怡體會到警務人員在學生需要協助時可擔當重要角色，發揮保護作用，故立志加入警隊。
她表示，自己曾於小學任教，同時作為女性警務人員，在處理一些敏感案件時更具優勢。