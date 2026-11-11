都會大學前副教授指被系主任誹謗致不獲續約　入稟索償292萬

香港都會大學商業管理學院一名前副教授周二(10日)入稟區域法院，指都大會計及財務系主任，在考核其表現時，發表的評語涉及誹謗，令她名譽受損及不獲校方續約。她要求對方賠償其收入損失292萬港元，另要求法庭頒令要被告方就訴謗一事作賠償及禁制對方再作出相關言論。

原告梁德欣，是都會大學商業管理學院前副教授；被告為岑偉昌，同校副教授，約於2018年起擔任會計及財務系主任。

入稟狀指，原告自2012年加入都大，2016年7月至2022年8月任商業管理學院副教授，被告則負責評核原告於2018至2021的年度考績，以及就她於2021年的續約申請作出建議。都大於2022年1月3日通知原告不獲續約。