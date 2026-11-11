都會大學前副教授指被系主任誹謗致不獲續約　入稟索償292萬

香港都會大學商業管理學院一名前副教授周二(10日)入稟區域法院，指都大會計及財務系主任，在考核其表現時，發表的評語涉及誹謗，令她名譽受損及不獲校方續約。她要求對方賠償其收入損失292萬港元，另要求法庭頒令要被告方就訴謗一事作賠償及禁制對方再作出相關言論。
原告梁德欣，是都會大學商業管理學院前副教授；被告為岑偉昌，同校副教授，約於2018年起擔任會計及財務系主任。
入稟狀指，原告自2012年加入都大，2016年7月至2022年8月任商業管理學院副教授，被告則負責評核原告於2018至2021的年度考績，以及就她於2021年的續約申請作出建議。都大於2022年1月3日通知原告不獲續約。
遙距課程予學生功課評語很少
原告指，被告在2021年9月30日至11月24日之間呈交原告的考績報告，指她在遙距課程中，給予學生的功課評語很少；更新課程時沒有納入部分香港財務報告準則的最新發展；以及在2021年學期網上監考時沒展現與其職級相稱、足夠及合理的專業判斷。報告交予負責審核考績及人事部等人員處理，梁最終獲評為D級。被告於2021年12月31日左右，在原告的續聘/再聘推薦表格中建議不續約，重申上述說法，院長遂接納不續約建議。
原告指學生對她的課程評價大多正面，雖然有學生指她沒有直接提供功課答案，但她更傾向讓學生在錯誤中學習，故向學生提供指引和參考。原告又反駁，被告未能指出她課程中應該更新的部分，也沒有文件支持。
原告指，被告於報告等的言論並不正確，且損害她作為學者、研究員及專業會計師的品格、信譽及名聲，又指若非有關言論，本應獲續約3年，經她計算，其收入損失逾292萬港元。她現要求被告作書面及口頭誹謗賠償，包括加重損害賠償、上述收入損失，以及要法庭頒發禁制令，禁止被告再發表相關誹謗言論，另要支付利息及訟費。
案件編號：DCCJ 5564/2026