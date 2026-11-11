香港國際警務學院開幕　李家超：目標每年培訓約千名警務人員

香港國際警務學院舉行開幕典禮，由行政長官李家超主持，保安局局長鄧炳強、警務處處長周一鳴等擔任主禮嘉賓。李家超致辭時表示，當前安全挑戰日益複雜，並且跨越地域，網絡犯罪、金融詐騙和恐怖主義是明顯例子，沒有任何司法管轄區可獨善其身，強大的國際聯繫對全球安全和繁榮至關重要。

李家超表示，學院目標是每年培訓大約1,000名警務人員，其中包括約200名海外執法人員，希望透過匯聚新一代執法人員，強化香港與國際合作的夥伴關係，並鞏固香港作為超級聯繫人和超級增值人的角色。香港國際警務學院成立可從「硬聯通」、「軟聯通」和「心聯通」三方面提升各方連結。學院已經制定工作計劃，預計至年底，將舉辦超過20個國際標誌性的培訓項目和論壇，包括明年4月名為「匯聚香港」的警務領導論壇，期待東盟、一帶一路沿線國家和中東國家警隊高層參與。