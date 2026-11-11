香港國際警務學院開幕　李家超：目標每年培訓約千名警務人員

香港國際警務學院舉行開幕典禮，由行政長官李家超主持，保安局局長鄧炳強、警務處處長周一鳴等擔任主禮嘉賓。李家超致辭時表示，當前安全挑戰日益複雜，並且跨越地域，網絡犯罪、金融詐騙和恐怖主義是明顯例子，沒有任何司法管轄區可獨善其身，強大的國際聯繫對全球安全和繁榮至關重要。
李家超表示，學院目標是每年培訓大約1,000名警務人員，其中包括約200名海外執法人員，希望透過匯聚新一代執法人員，強化香港與國際合作的夥伴關係，並鞏固香港作為超級聯繫人和超級增值人的角色。香港國際警務學院成立可從「硬聯通」、「軟聯通」和「心聯通」三方面提升各方連結。學院已經制定工作計劃，預計至年底，將舉辦超過20個國際標誌性的培訓項目和論壇，包括明年4月名為「匯聚香港」的警務領導論壇，期待東盟、一帶一路沿線國家和中東國家警隊高層參與。
周一鳴：學院將全球執法機構緊密聯繫
周一鳴致辭時表示，在犯罪行為不分國界的時代，執法能力必須無縫對接。而香港有超級聯繫人和超級增值人獨特地位，學院將全球執法機構緊密聯繫起來。警察學院多年來由本地培訓機構轉型為區域專業警務培訓樞紐，並非一朝一夕達成，過程中香港警隊累積豐富實戰經驗，並薪火相傳。他以自身曾被派駐法國國際刑警組織總部為例子，說明共享情報在打擊跨國犯罪中至關重要，而學院會致力與全球頂尖機構建立長期聯繫，以確保培訓交流有效。
典禮上，警務處人事及訓練處處長蔡展鵬分別與柬埔寨國家警察學院代表及沙地阿拉伯的奈夫阿拉伯安全科學大學代表簽署合作備忘錄，深化雙邊警務培訓交流，為共同應對未來跨國執法挑戰奠定堅實基礎。