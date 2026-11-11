不滿桌球手態度傲慢推對方出馬路　無業青年判囚43個月

一名男子涉於前年尾隨另一名男到新蒲崗巴士站，並趁巴士駛離的時候將他推出馬路，經審訊後被裁定一項有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪成，今日(11日)在區域法院判刑。暫委法官黃雅茵直斥被告行為狠毒無悔意，終判囚43個月，其中6個月與正在服刑的販毒案同期執行。
被告謝智康(現年29歲)，報稱無業，被控於2024年10月14日在新蒲崗「譽·港灣」外的巴士站，意圖使陳姓男子身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意導致其身體受嚴重傷害。案發當晚事主與友人到越秀廣場「新天地桌球城」參加桌球比賽，被告為觀眾，比賽結束後尾隨事主離開。事主跟友人走到巴士站候車，當巴士駛離巴士站約半米時，被告用力從後推事主，令事主右肩撞向巴士車頭位置，左手腕亦扭傷。事主其後獲送院，被告在事發兩日後被捕，他在警誡下指因不滿事主在桌球比賽的說話方式傲慢，決定尾隨對方找機會報復，一時衝動下襲擊對方。
辯方指身世坎坷但本性不壞
辯方補充求情指，被告在父母缺席下成長，在親戚之間流連更遭叔父虐待，被告的姐姐表示內疚，期望在弟弟服刑後教他重新做人。辯方形容被告身世坎坷，但有參加義工幫助他人，反映其本性不壞，重犯機會低，力陳被告單獨犯案、無使用武器或精密計算，事主只受輕傷，故本案並非同類中最嚴重。
官斥行為相當狠毒
法官判刑時指，精神科報告顯示被告無患精神問題，他曾向醫生表示收取2,000元報酬犯案，其後又稱因見醫生太緊張而說與事實不符的內容。法官認為被告多次更改犯案動機和經過，仍然試圖說謊以減低刑責，反映他對所作所為毫無悔意。本案加刑因素另包括事主倒地無防禦能力後仍受襲、被告在公眾地方犯案，及提供不盡不實證供等。案中被告決意襲擊事主至掉入巴士路線上，如果巴士加速或事主衣物被捲入車底可導致死亡，其行為相當狠毒，幸好事主受上天眷顧，雖然事主只受輕傷，但法庭不能忽視可能出現的致命後果，終判囚43個月。
案件編號：DCCC88/2025