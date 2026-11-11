不滿桌球手態度傲慢推對方出馬路　無業青年判囚43個月

一名男子涉於前年尾隨另一名男到新蒲崗巴士站，並趁巴士駛離的時候將他推出馬路，經審訊後被裁定一項有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪成，今日(11日)在區域法院判刑。暫委法官黃雅茵直斥被告行為狠毒無悔意，終判囚43個月，其中6個月與正在服刑的販毒案同期執行。

被告謝智康(現年29歲)，報稱無業，被控於2024年10月14日在新蒲崗「譽·港灣」外的巴士站，意圖使陳姓男子身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意導致其身體受嚴重傷害。案發當晚事主與友人到越秀廣場「新天地桌球城」參加桌球比賽，被告為觀眾，比賽結束後尾隨事主離開。事主跟友人走到巴士站候車，當巴士駛離巴士站約半米時，被告用力從後推事主，令事主右肩撞向巴士車頭位置，左手腕亦扭傷。事主其後獲送院，被告在事發兩日後被捕，他在警誡下指因不滿事主在桌球比賽的說話方式傲慢，決定尾隨對方找機會報復，一時衝動下襲擊對方。