立法會二讀北都發展條例草案　議員指北都成敗取決於各政策局

立法會今日二讀辯論北都發展條例草案，為北都發展引入專屬法例 ，精簡規劃和地政程序 。多名立法會議員發言支持政府加快建設北都，並建議政府持續吸引企業落戶。 今次條例草案注重「拆牆鬆綁」，選委界議員文頴怡預計將來有更多工程豁免使用常規物料、設計和技術要求。文頴怡關注審批準則是否清晰，當愈來愈多獲批豁免的工程開展，後續監管機制能否到位。她強調部分新技術在本地應用時間尚短。而北都有大量建築落成，涉及百多二百萬人的生活，市民支持創新、支持提速，但絕對不希望因為追求速度而影響工程質素。

文頴怡指將來大家衡量北都成效的時候，着眼點是帶來了多少經濟增長、有多少大企業落戶。今次條例草案已為發展提供了基礎條件，接下來則視乎政府如何將其他政策優勢，包括稅務優惠，轉化為吸引投資和產業發展的成果。

保險界議員陳沛良認為政府應更主動協助高潛力企業落戶香港，建議當局未來因應北都建設的進度，為目標企業提供針對宣傳，推出「優惠政策包」，整合北都專屬法例、相關法例修訂、行政措施、稅務優惠等，令投資者更了解北都政策、法律、優勢與支援。除了行業前景，民生政策亦是吸引人才的重要因素。陳沛良認為當局應同步完善房屋供應、人才子女教育、醫療服務等民生配套，建設宜居的生活環境。同時要持續培育本地青年人才，緊密連結北都大學城與北都內的企業，搭建實習、專業培訓、就業配對的對接平台，令香港年輕一代能夠親身把握北都發展的機遇，看到清晰的職業發展路徑。

強調法例只是起點 議員蘇紹聰支持條例草案，但強調法例只是起點，北都成敗最終取決於各政策局能否真正協同、資源能否用得其所。他指北都涉及本港約三分之一土地，涵蓋多個範疇，各政策局必須有效協調，以確保整體發展連貫推進。他建議政府為每個新發展區制訂5至10年財務規劃，讓公眾了解北都的財務情況。