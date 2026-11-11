本港首個大灣區「智慧調解」青年提案比賽，促進青年交流協作培育創意思維。

為配合香港發展成為國際調解之都，培育青年掌握協商能力及推廣調解文化尤其重要。青協「大灣區青年調解訓練中心」推出本港首個大灣區「智慧調解」青年調解提案比賽，設計有助促進溝通、預防衝突及推廣調解文化的創新方案。比賽現正接受報名，歡迎香港、澳門及內地大灣區合資格青年參與，促進區域交流與協作。
有別於一般以個案分析或模擬辯論為主的調解比賽，是次比賽著重方案構思與實際應用。參加者可圍繞跨代共融、媒體素養及跨境營商等範疇，探索如何透過積極聆聽、同理心及多角度思考，協助不同持分者建立良好對話，尋找各方均能接受的解決方案，從而推動互相理解與社會共融。
比賽以「多元調解・智融共贏」為主題，設「中學組」及「大專及公開組」，接受個人或最多四人組隊參賽。中學組對象為中三至中六學生，提案主題涵蓋和諧校園、親子溝通與跨代理解，以及鄰里溝通與社區共融。大專及公開組對象為全日制大專生或35歲或以下青年，主題包括香港作為「國際調解中心」的推廣策略、大灣區跨境商務調解創新應用，以及運動員權益保障與體育爭議調解。
為協助參加者進一步認識調解理念的及完善提案內容，比賽特設培訓活動，包括調解入門工作坊，以及行業領袖分享與提案構思，協助參加者認識調解原則、分析衝突與持分者需要，並將創意轉化為可行方案。晉身決賽的隊伍可另獲資深調解員作導師指導，並可到訪深圳，了解大灣區調解服務發展。
比賽兩個組別均設冠、亞、季軍獎項，冠軍可獲港幣10,000元獎金。初賽著重調解理念、方案創新性與可行性，以及社會影響力；決賽另評核表達與答辯能力。比賽現正接受報名，截止報名為12月28日，詳情及報名可瀏覽網站。