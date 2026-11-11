本港首個大灣區「智慧調解」青年提案比賽，促進青年交流協作培育創意思維。

為配合香港發展成為國際調解之都，培育青年掌握協商能力及推廣調解文化尤其重要。青協「大灣區青年調解訓練中心」推出本港首個大灣區「智慧調解」青年調解提案比賽，設計有助促進溝通、預防衝突及推廣調解文化的創新方案。比賽現正接受報名，歡迎香港、澳門及內地大灣區合資格青年參與，促進區域交流與協作。

有別於一般以個案分析或模擬辯論為主的調解比賽，是次比賽著重方案構思與實際應用。參加者可圍繞跨代共融、媒體素養及跨境營商等範疇，探索如何透過積極聆聽、同理心及多角度思考，協助不同持分者建立良好對話，尋找各方均能接受的解決方案，從而推動互相理解與社會共融。