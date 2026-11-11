調查指近六成市民曾遭「科技虐待」 施虐者用AI偽造性侵影片恐嚇妻子家屬

數碼科技普及同時，部分施虐行為延伸至「科技促成虐待」，包括強制定位與追蹤、訊息轟炸，甚至利用人工智能生成虛假影片恐嚇受害人等。有非牟利機構今日公布最新調查顯示，近六成受訪者指曾遭受至少一種科技促成虐待或網上騷擾行為；另有近八成市民願意求助，卻對支援機構認知甚少。機構指大眾對於有關騷擾或虐待行為認知不足，籲社會加強公眾教育、建立更清晰的支援渠道，應對科技時代下的新型親密伴侶暴力問題。 「科技促成虐待」指利用通訊軟體及社交平台等科技工具，對伴侶或身邊相熟人士進行心理威脅、精神傷害或行為控制。該行為對受害者造成的傷害，嚴重程度絕不亞於身體暴力。和諧之家婦女及庇護中心主管陳敏兒分享個案指，有施虐者因無法聯繫妻子時，轉向騷擾其父母，利用人工智能生成技術，偽造了一段受害人遭「性侵」的虛假影片，並發送給受害人父母。長者因難辨真偽而非常擔心，對受害人及其家人造成極大精神打擊；另有受害人遭受家暴後搬離居所，卻遭丈夫透過網購紀錄的送貨地址追查其新居，藉此恐嚇受害人。

高頻訊息轟炸最常見 為了解市民對科技促成虐待的認知、經驗及支援需要。和諧之家於9至10月進行問卷調查，共訪問205名市民。結果顯示， 57.1%的受訪者曾經歷至少一種科技促成虐待或網上騷擾行為。眾多騷擾形式中，以不斷被電話或訊息騷擾最為普遍，佔78.6%；其次為帳戶遭未經授權登入，佔35.0%；網上被威脅、羞辱或騷擾佔23.9%；另有14.5%曾被裝置或應用程式追蹤位置。 調查亦反映，科技促成虐待影響受害者的精神健康及日常生活。約65%受訪者因事件導致安全感大減，更有53.9%表示精神健康受損，出現焦慮、失眠等症狀。即使有關行為未涉及身體暴力，科技亦成為控制他人及傷害的工具，對受害人造成不同程度傷害。

近八成受訪者不知如何求助 不過，受害人求助意願與認知方面出現明顯落差。78%受訪者表示，若遇到科技促成虐待願意尋求協助，但79%受訪者卻不知道或不確定可提供協助的機構，其中55歲或以上受訪者更不知道相關求助途徑；不願意求助的主要原因，包括覺得證據不足、認為求助沒有用，以及不知道向誰求助等。 陳敏兒指出，許多受害者最初因家暴求助時，往往未意識到「信息轟炸」或「過度監控定位」屬於虐待行為的一部分。有受害者嘗試報警或求助時，常因證據僅屬言語口頭威脅、缺乏截圖紀錄而面臨舉證困難；部分人更因感到尷尬或擔心向警方透露私密話題而卻步，最終須和諧之家人員陪同報警。她提醒，親密關係中的愛與尊重不應以犧牲個人隱私為代價，「唔分享定位，唔代表唔愛對方」。她呼籲若市民遭遇相關虐待行為，應保留截圖、錄音等證據，並向社工或相關機構求助。