港鐵將軍澳綫兩車站增提示燈　區議員稱助避免「康城百慕達」無限輪迴｜Ray Online

將軍澳綫兩個車站11月12號開始試驗「寶琳康城提示燈」。(網民Tsz Ching Lam@FB群組「將軍澳主場」)

港鐵將軍澳綫列車依家有分往寶琳及康城班次，但網上不時有乘客分享搭錯車入康城嘅經歷，仲話搭返出嚟轉車之後會再度搭錯車入康城，戲稱呢個做「康城百慕達三角」。港鐵禮拜四開始喺將軍澳站1號月台同調景嶺站3號月台試行「寶琳康城提示燈」，希望方便乘客分辨列車目的地。

橙色去寶琳、紫藍色去康城 多位西貢區議員喺社交平台介紹新設施，提到兩個月台禮拜四開始會試行「寶琳康城提示燈」，乘客只需要抬頭望下月台幕門上嘅燈光顏色，就知道列車目的地。橙色提示燈就代表列車去寶琳站，如果係紫藍色就代表去康城站。除咗睇指示燈，乘客仲可以沿用現有方法，包括睇月台嘅乘客資訊顯示屏、聽車站廣播了解目的地。 張美雄：簡單得嚟又清楚 西貢區議員張美雄向《am730》講，唔少人包括佢自己都試過跌入「康城百慕達三角」無限輪迴，特別係睇緊電話一唔留神就搭咗入康城，轉車出返嚟諗住搭寶琳車，結果又唔小心入返康城。佢話已經向港鐵反映咗4、5年，希望可以畀多項指示乘客，例如加指示燈或者LED顯示牌等，當時港鐵講法都係話進一步加強廣播。

張美雄歡迎港鐵加顏色指示燈，覺得安排簡單得嚟又清楚，又話對「低頭族」點都好過冇，因為可以靠眼尾望到咩色，如果試行理想都希望可以擴展至北角同鰂魚涌站月台。佢笑言，有咗指示燈乘客就唔使再跌入「康城百慕達」無限輪迴。另一西貢區議員、工聯會黃遠康就喺社交平台話要學下「港鐵Rapper」，自創易記口號等街坊熟悉安排：「橙寶林、藍康城；唔搭錯，最聰明！」