九大藝團資助制度改革 五成資助與KPI等掛鉤 中型藝團可申主要藝團

政府即將改革藝團資助制度，引入與表現和藝術水平掛鈎的撥款和進出機制，「基線資助金」的佔比將會下調至五成，餘下則為「與表現掛鈎資助金」，按照藝團的票房與贊助等計算。改革將設有5年過渡期，由2027至28年度起推行，直至2032至33年度全面實行新機制。

文化體育及旅遊局長羅淑佩今日(11日)回覆書面質詢時表示，政府自2007年開始向主要藝團提供資助。20年間，政府給予九個主要藝團的年度撥款由約2.2億元，倍增至現時約4.5億元，增長超過104%。與此同時，主要藝團的購票觀眾總人數和總入座率卻有所下滑：總購票觀眾人數由36萬人次降至31萬人次，總入座率由約77%降至69%，顯示資助的公帑效益和社會價值未能最大化。

表現持續不達標將失主要藝團資格

她表示，社會針對主要藝團資助制度提出不少意見，故政府將改革藝團資助制度，在維持現有對主要藝團資助整體水平的大前提下，引入與表現和藝術水平掛鈎的撥款和進出機制。經改革的撥款機制下，年度資助金將由「基線資助金」和「與表現掛鈎資助金」組成。「基線資助金」佔比將由目前77%，逐步下調至50%。餘下50%為「與表現掛鈎資助金」，按主要藝團的非政府收入，包括票房、各類營運收入、贊助、捐款等，以及關鍵績效指標的落實情況計算。表現優秀的主要藝團可獲得更多資助，表現遜色的主要藝團則會被削減資助，表現持續不達標的主要藝團將喪失主要藝團的資格。