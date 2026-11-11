好人好事｜網友拾獲「豹貓BB」餵貓奶粉兼送至嘉道理農場　園方：無皮外傷

有網民今日(11日)於社交平台 Threads 上載多張相片及影片，指自己在外意外拾獲一隻初生石虎(豹貓)幼崽。帖主隨即帶牠返回地盤辦公室，由同事以貓奶粉緊急餵哺，隨後駕車送往嘉道理農場交由專業護理人員處理。帖主引述園方工作人員透露，農場每年均會收到一至兩隻豹貓幼仔。一般的標準處理程序是先進行全面體檢，若健康狀況許可，團隊會嘗試帶幼崽返回當初撿獲的地點，觀察母貓會否尋獲及帶走幼仔。若母貓未有出現，而幼崽發展出自主覓食能力，人員將會安排牠在農場後山野放；但若發現幼仔缺乏野外求生技能且過度依賴人類，則會安排其在園內定居生活。

帖文引發網絡熱議，不少網民大讚豹貓幼體模樣可愛，並肯定帖主的善意處置，同時亦有熱心市民留言呼籲切勿透露撿獲的具體地點，以免騷擾野生棲息地。

為「易危」物種

根據漁農自然護理署資料，豹貓又稱「石虎」或「銅錢狸」，為香港原生小型貓科動物，體型與普通家貓相若。其皮毛底色為黃褐至灰黃色，全身佈滿實色大黑斑與斑紋；頭頂有黑色條紋延伸至背部，兩邊內眼角各有一道明顯白色條紋向上延伸，耳後亦有大白斑。豹貓主要廣泛分布於大嶼山以外的全港各郊區，在《中國脊椎動物紅色名錄》中被列為「易危」（VU）物種。

在香港法例下，豹貓已列入《野生動物保護條例》（第170章）及《受保護瀕危動植物物種條例》（第586章）。任何人未經漁護署署長發出特別許可證，切勿狩獵、故意干擾、售賣、出口或管有受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判處罰款10萬元及監禁1年。