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出版：2026-Nov-11 22:30
更新：2026-Nov-11 22:30

羅湖口岸長假延長開放可變恆常安排？政府：須兩地協商及審慎考慮

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羅湖管制站曾多次在長假期延長旅客清關時間至凌晨2時。(資料圖片／鍾式明攝)

羅湖管制站曾多次在長假期延長旅客清關時間至凌晨2時。(資料圖片／鍾式明攝)

羅湖管制站曾多次在長假期延長旅客清關時間至凌晨2時，被問到能否變成恆常安排，保安局局長鄧炳強稱港、深陸路口岸的開放時間，由兩地政府協商並須報請中央批准，並須審慎考慮一籃子因素，當局會繼續留意跨境人流及車流的實際情況和需要。

陳勇關注政府會否研究羅湖口岸恆常延長至凌晨2時關閉。(資料圖片／林俊源攝) 鄧炳強指，延長通關時間牽涉兩地口岸整體運作，須審慎考慮一籃子因素。(資料圖片／蘇文傑攝) 羅湖管制站曾多次在長假期延長旅客清關時間至凌晨2時。(資料圖片／鍾式明攝) 羅湖管制站曾多次在長假期延長旅客清關時間至凌晨2時。(資料圖片) 新皇崗口岸為24小時通關管制站。(資料圖片／周令知攝)

政府會留意跨境人流車流實際需要

民建聯陳勇在立法會會議關注，政府會否研究羅湖口岸恆常延長至凌晨2時關閉，或只在長假期固定實施。鄧炳強書面回覆質詢指，延長口岸通關服務時間，牽涉兩地口岸的整體運作，須審慎考慮一籃子因素，包括實際需要、旅客通關人數、兩地資源的有效運用、人手安排及相關口岸的交通配套等。在皇崗口岸及港珠澳大橋香港口岸提供24小時旅客清關服務的基礎上，特區政府會繼續留意跨境人流及車流的實際情況和需要，並因應節假日通關需求，適時與內地相關部門協商特別通關安排。

陳勇同時提出個別口岸延長至貨運24小時通關的建議，鄧炳強稱同樣牽涉港深兩地口岸運作，須由兩地政府審慎考慮一籃子因素，包括實際需要、資源運用、人手安排及交通配套等。他稱，現時深圳灣口岸已提供24小時貨物清關服務，配合香園圍口岸及文錦渡口岸的貨檢服務，特區政府會繼續留意跨境貨運業界需求，視乎實際需要適時與內地協商及檢視措施。

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