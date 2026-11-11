西醫工會指醫生因新冠疫苗缺貨沒建議接種　衞生防護中心敦促醫護主動提醒

衞生防護中心表示，就個別醫療組織表示有醫生沒有新冠疫苗儲備和關注新冠疫苗接種率低，以及傳媒相關查詢作出相關澄清。中心指，聯合科學委員會只建議高風險組別人士接種新冠疫苗加強劑，而接種時間為上一劑疫苗或感染新冠病毒至少180日後，因此接種率自然會相對較低，又稱不少感染人士因重複感染或已接種疫苗，症狀較輕微而選擇不就醫，政府在收集和審視最新感染人數時，存有一定限制，故未能準確計算群組實際疫苗接種率。

另外，中心指兒童和成人的LP.8.1疫苗有效期分別於今年7月中及9月初屆滿，含新成分的新冠疫苗則生產及運送需時。中心自上月底已開始為6個月大至11歲兒童提供Spikevax XFG信使核糖核酸疫苗，至於供12歲或以上人士使用的新一批Spikevax XFG新冠疫苗，首批疫苗預計下月運抵本港，市場會回復供應，屆時私家醫生可如常向藥廠訂購。中心強調，在等待疫苗生產及運送的過渡期內，沒有成年人接種新冠疫苗的情況是正常和短暫性的。