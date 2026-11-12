物管界抽查授權票欠清晰指引 業界：涉額外人手不排除加管理費

政府就修訂《建築物管理條例》完成公眾諮詢，提出多項修訂建議，政府最終撤回建議設立每人持有授權票的上限，改為建議物管公司抽查兩成或20份授權票。香港房屋經理學會會長黃寶珍接受本報訪問時表示，對於如何抽查和核實，業界存有疑問，期望政府提供清晰指引；又預期相關工作或涉額外人手，不排除會上調管理費。此外，最近政府亦修訂《消防條例》，除業主外，物管公司亦成為「責任人」，確保遵守相關法例，業界關注責任誰屬，期望加入合理辯解。

政府建議引入抽查和核實機制，由物管公司抽查20%或20份授權票；如抽查後發現不妥，則須檢查所有的委任代表文書。黃寶珍表示，管理公司可處理抽查20%授權票的工作，惟預期工作量會增加，亦擔憂過程中有爭議，期望政府提供清晰指引，定義何為「抽查」與「核實」。 黃寶珍舉例，若以致電形式核實，「例如對方係唔係真係會接聽？唔聽係唔係代表無確認？」她又提到，即使授權書有聯絡電話，接聽電話者亦未必是業主本人，物管公司亦無從考究號碼的真確性。對於上門核實是否可行，黃寶珍稱，不排除各種方式，惟要視乎政府提供的指引。她解釋，因上門向業主確認身份，或需要核對對方身份證，「對方覺唔覺得需要俾你睇，或要再賦權。」她期望，政府將來能向業界提供更多細節和指引。

社會關注抽查20%授權票是否足夠，黃寶珍認為，能夠全數檢查當然是最理想，但要考慮人手安排。由於抽查或牽涉額外資源，對於一些較大型的屋苑或額外加派人手，不排除會有額外收費，但她相信費用不會大幅增加。 期望政府設定期檢討機制 此外，今次修例維持業主人數10%可召開業主大會，但同時就大型維修工程採購引入親自投票門檻分級制，工程金額愈高，要求業主親自投票的門檻亦愈高。政府又建議，在議決大型維修工程的業主大會至少7天前召開簡介會。黃寶珍表示，物管公司有其角色，可在這方面多做工夫配合；惟對於工程金額、法定人數比例等，期望能有定期檢討機制。

政府日前宣布成立樓宇維修支援及服務局，協助業主進行樓宇維修。對於物管界有何關注焦點，黃寶珍認為要更加清晰釐定物管公司的角色，包括有何工作牽涉物管公司或法團。她舉例，當大維修工程進行時，工地監管是由局方還是物管公司負責，以至將來巡查工作的詳情，期望將來局方能事先與物管公司清楚說明。 前線人員掌握圍標資訊 冀與執法部門恆常溝通 另外，政府亦修訂《消防條例》，建議引入「消防裝置責任人制度」，物管公司亦加入成為「責任人」，成為消防安全的法定把關者。黃寶珍表示，對於一些需時較長、如牽涉較高費用的項目，物管公司未必能夠即時處理，期望能加入合理辯解，或允許管理公司有合理時間處理。

政府已成立聯合特遣隊打擊圍標。黃寶珍表示，物管界前線人員不時掌握懷疑涉圍標的線索，期望和執法部門建立恆常溝通機制，方便業界向執法部門提供情報。