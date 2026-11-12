儲值卡實名登記制擬收緊 每間電訊商上限減至3張

電話卡實名登記制2023年起全面實施，但本地電話騙案宗數仍高企。現時每名市民可向每間電訊商最多登記10張儲值卡，政府建議把上限減至每間電訊商最多3張，預期有助減少儲值卡被不法之徒濫用作詐騙的機會，又強調打擊電話騙案是一場長遠鬥爭，市民要對防騙有認知與警覺性。
民建聯朱立威在立法會會議提出口頭質詢，關注電話卡實名制自2023年全面實施至今，本港電話騙案宗數仍然高企，認為反映制度有改善空間。商務及經濟發展局長丘應樺引述電訊商數據指，約98%的個人用戶在每間電訊商登記不多於3張儲值卡，建議個人用戶在每間電訊商可登記的儲值卡數量上限，由最多10張大減至3張。他相信，新安排不會對絕大多數用戶構成影響，政府預期調整有助減少儲值卡被不法之徒濫用作詐騙之用的機會。
坦言騙徒號碼被禁亦有新號碼用
朱立威追問稱，新安排下用戶仍可經31間電訊商最多登記93張儲值卡，建議再收緊至為每個人設立儲值卡上限。丘應樺表示，措施要顧及整體經營環境和市民實際需要，當局會深入研究該建議。民建聯主席陳克勤關注，騙徒近年改用「2字頭」的電話詐騙，關注當局有否措施應對以固網電話號碼作欺詐的來電。
丘應樺指，現行條例已要求電訊商監察異常，如發現個別號碼短時間內撥出大量電話，會即時停止該號碼及轉交警方處理，惟坦言騙徒有不同手法，號碼被禁後亦有新號碼可用。他強調，打擊電話騙案是一場長遠鬥爭，每當政府推出新政策或新系統，騙徒都會有新的手段詐騙，認為官、商、民三方協作是必須的，市民亦需要有認知和警覺性。