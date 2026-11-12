蔡天鳳案續審 鄺港傑指證「細佬」鄺港智行兇 稱蔡車上破口大罵後疑被壓地上

蔡天鳳案昨於高等法院踏入第35日審訊，首被告鄺港傑續出庭作供。鄺港傑在辯方大律師Trevor Beel主問下，否認殺害蔡天鳳；律師及法官再三追問兇手身份，鄺在庭上哽咽供稱「細佬(鄺港智)」殺害蔡天鳳。並交代案情指案發當日他駕車送鄺港智和蔡天鳳前往接長女X途中，鄺港智和蔡發生爭執，其後椅背突傳撞擊聲響，並相信蔡天鳳一度被壓在地上，鄺港智之後崩潰大喊；鄺港傑則致電父親鄺球求助，並按指示將車駛至大美督。

昨出庭的鄺港傑身穿黑色連帽衛衣及黑色西裝外套。辯方問及有否殺害蔡天鳳，鄺回應「無」，至於是否知悉蔡會受襲或當日會被殺等，鄺均稱「唔知」。當被追問是否知道兇手身份時，鄺一度沉默，法官指留意到鄺港傑點頭，提醒要出聲回應。鄺其後答「細佬。」律師追問「細佬即是鄺港智？」鄺港傑稱是，他回答時聲音哽咽，曾抹眼淚。犯人欄內的父親鄺球亦拿紙巾抹淚，而鄺港智則保持平靜。 鄺港傑又交代，他於2023年2月5日首次得知鄺球租下大埔龍尾村單位，此後曾數次到訪「搵爸爸食飯」。2月11日，他帶同未去過新居的鄺港智前往探望，逗留約半小時後離開接蔡長子放學。他在案發前最後一次去龍尾村為2月13日。

蔡天鳳罵「無腦呀、無X用、垃圾」 控方於庭上播放案發當日(2023年2月21日)的閉路電視片段。鄺港傑確認，當天中午有客人上加多利山睇樓，他於下午1時許駕車載蔡天鳳前往；因須於2時許接蔡到大埔的學校接長女X，他便致電鄺港智並到旺角商場的星巴克「hea下」。蔡於1時53分訊息告知睇樓完畢後，鄺港傑便邀鄺港智一同前往大埔接其女兒X放學。 鄺港傑供稱，蔡與鄺港智上車後各自使用電話，蔡以海南話發送語音，並邊向鄺港智說話，兩人以海南話對話。鄺港傑稱兩人起初平淡傾談，其後蔡「開始有鬧呀咁嘅語氣，有啲指責咁嘅語氣，通常九成都係海南話喇，但有一兩句就係廣東話類似粗口，咁我就聽到『無腦呀、無X用、垃圾』啲咁嘅字眼。」而鄺港智則默不作聲。

鄺港傑續稱，當車輛駛至御龍山、馬場時，蔡語氣愈發尖銳，鄺港傑突感椅背遭撞擊並傳出異響。鄺港傑在庭上停頓十多秒、一度閉上眼睛，哽咽稱當時聽到「細佬喊晒」，形容是「即係好崩潰咁喊得好大聲」，而「對白係類似『唔好再鬧喇、唔好再鬧喇』」。此時被告欄內的鄺港智沒有反應，神情平靜；而鄺球則摸下巴。 「好似被人捏住喉嚨嘅聲音」 鄺港傑不斷眨眼、哽咽續稱，他好快望一望背後欲知發生何事，「因為椅墊遮住咗我嘅視線，跟住我見到細佬喺上邊，有個物體，我判斷係Abby(蔡天鳳)，喺地下」。當時在蔡原本的位置上，已看不到蔡，但他聽到蔡有「好細聲」，「我會形容為好似被人捏住喉嚨嘅聲音，一兩下咁㗎咋，然後由於我記得Alex(鄺港智)好大聲喊緊，佢都cover晒好多聲音」，情況維持約分半鐘。除了喊聲，鄺指當時亦聽到「有啲『啪』嘅聲音，我形容為手腳撞到座位嗰啲聲音」，聽到一至兩下有物體撞到椅背的聲音。

他隨即致電鄺球求助指，「啱啱發生咗事、好嚴重，Alex喊緊、Abby無反應」，鄺球聽到後「靜咗幾秒」，並指示他將車駛往大美督公共停車場會合。犯人欄內的鄺港智全程表現平靜，父親鄺球則不時用紙巾拭眼、垂頭。

稱買索帶尼龍繩 欲屋外設圍欄 針對控方早前播放多條天眼片段，顯示鄺球、鄺港傑案發前買入不同工具如膠箱、絞肉機、索帶、童軍繩、湯煲等。鄺港傑解釋，購買儲物膠箱是應父親要求購買荃灣家中常用規格，密實袋則是順手購入。 至於在上海街見店員搬運湯煲及「銀色機器」，父親當時稱是幫朋友店舖代購；辯方大狀指，鄺港傑提到的「銀色機器」為絞肉機。鄺港傑回應，自己在龍尾村單位從未見過該絞肉機；至於購買索帶、尼龍繩及麻繩，則是用作固定龍尾村新居圍欄，僅憑想像比畫長度，而買5對手套則是「數字無乜特別，買多啲」。