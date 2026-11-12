葉傲冬：認同藝團資助制度改革大方向　公帑需用得其所

政府即將改革藝團資助制度，引入與表現和藝術水平掛鈎的撥款和進出機制。主要藝團資助有五成為「與表現掛鈎資助金」，按主要藝團的非政府收入例如票房、營運收入、贊助、捐款等及關鍵績效指標的落實情況計算。藝發局副主席、民建聯立法會議員葉傲冬今早(12日)在港台節目表示，認同改革大方向，指公帑需要用得其所。

聽取意見可客觀評 估「質化」 KPI

葉傲冬認為資助與表現掛鈎，主要藝團做年度預算時，對作品編排、尋求商業贊助、做好宣傳方面會更上心。作品取材方面，藝團要考慮在票房入座率及追求藝術水平之間取得平衡，認為改革會令藝團及整體文藝界生態更健康發展。至於表現持續不達標的主要藝團，將喪失主要藝團資格，他相信若連續3個年度不達標要考慮合適處理，又指改革設5年過渡期，相關藝團不會斷崖式削減資助。他又指，藝諮會從觀賞藝團演出，評估藝團的「質化」水平，雖然藝術是主觀的，但當不同的成員及業界人士對個別的節目都有相同的意見，似乎可以變成一個客觀的意見。