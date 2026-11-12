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出版：2026-Nov-12 11:53
更新：2026-Nov-12 11:53

BIGBANG演唱會｜明日啟德上演　政府呼籲觀眾勿乘跨境白牌車

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BIGBANG演唱會將在啟德主場館舉行

BIGBANG演唱會明日起在啟德主場館舉行，港府鄭重呼籲旅客切勿乘坐跨境白牌車，免受風險。

港府提醒旅客切勿乘坐白牌車，當發生交通事故時，提供非法服務車輛的第三者責任保險可能會失效，乘客會蒙受風險。政府發言人強調，旅客如需乘搭跨境車，請留意車輛必須領有有效出租汽車許可證，才可出租或取酬載客；擋風玻璃左邊和車尾張貼印有「過境出租車」和「Cross Boundary Hire Car」的識別標誌，以及獲配予的車輛編號。旅客應到運輸署網上查詢系統輸入車輛登記號碼，核實車輛是否獲發有效許可證。

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鼓勵旅客乘搭鐵路離場

政府鼓勵旅客乘搭鐵路離場，高效便捷過關。港鐵會加密屯馬綫的班次，計劃即日返回內地的觀眾應妥善計劃行程，並盡量使用港鐵前往羅湖站過關。經港鐵大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站開出，以及11時01分由啟德站開出。

返回內地的觀眾亦可乘搭啟德體育園於離場時段安排的跨境巴士。乘客需預先在營辦商的網上平台購票，離場時現場不設售票。此外，專營巴士公司在宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線，分別前往港九新界各主要地區。啟德主場館的士上落客區將會開放，輪候時間會較長，請耐心輪候登車。

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