蔡天鳳碎屍案｜鄺港傑指鄺球將蔡擺落箱運入屋 「你同細佬盡快離開我會處理」(持續更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(12日)踏入第36日審訊，首被告鄺港傑繼續自辯，他昨日指證胞弟鄺港智殺害蔡，並供述2023年2月21日下午事發時車上情況，提到椅背傳來撞擊聲後蔡倒下，胞弟在蔡「上面」持續約分半鐘，期間「大哭無法溝通」，又聞蔡發出「好似被人捏住喉嚨咁樣嘅聲音」，他致電父親鄺球後，父親着他到大尾篤停車場會合。

蔡倒地冇報警？ 鄺港傑：當刻冇諗呢個方向 鄺港傑今日於辯方大狀Trevor Beel主問下供稱，他前往停車場期間，想起蔡長女要人接放學，於是致電母親李瑞香，惟「打咗幾次」對方未有接聽，又同意若今日重新判斷，他當時「至少應該報警或call白車。」至於為何沒有這樣做，是因為「車後邊兩個都係屋企人，我當時嗰刻冇諗過呢個方向，我認為應該勇敢啲同理智啲，如果嗰時理智啲，嗰腦冇咁空白，可能件事冇咁惡劣」。 鄺港傑下午3時駕車至大尾篤停車場時，現場附近海灘有不少人流及車輛，鄺球已泊車，他往車內望後上車，鄺港智當時仍坐於地下「發緊吽哣咁樣」，蔡「瞓咗喺度披頭散髮，我睇唔到佢嘅面容」，惟已已沒有動作或聲音。鄺球在車上完全沒與鄺港傑對話，他嘗試觸碰蔡，鄺港傑指相信是「睇吓有冇心跳」。他則無再望向後面，持續致電母親，父親着他「返去屋企先」，即龍尾村村屋。隨後鄺球返回自己的車，兩車出發前往村屋。

鄺球取被鋪 「嘗試包裹住蔡」 龍尾村屋外閉路片段顯示，鄺港傑與鄺球各駕駛車到門外以相反方向並排停泊，鄺港傑下車後隨鄺球走到車尾，鄺球打開車尾門，鄺港傑見到車內有兩個叠放膠箱，入面有膠袋，鄺球著鄺港傑拿著膠箱搬到屋門外。鄺港傑供稱「啱啱15分鐘發生咗好多事，當刻我依賴住爸爸，好似follow住佢，佢做啲咩跟住佢做」，形容自己當時想法「好似一片空白咁樣、當機咁樣」。 及後鄺球着他把地上的膠箱放到另一車門旁。鄺港傑指當時父親「冇同我溝通，但嗰刻嘅意識我猜測到...可能想將Abby(蔡)擺落嗰箱度，搬咗入屋先，再搞後續嘅嘢」。鄺港傑再登上車頭位置，他指胞弟「冇頭先咁崩潰，但係個人都好呆滯」，隨後父親着他把膠箱放入車內。鄺港傑指車廂環境狹窄，視線受阻，形容蔡仍倒臥在地。他指當時事件已發生逾半小時，「目擊唔到任何反應，在生會呼吸會盛吖嘛，佢冇反應」，故他推斷「可能已經過咗身、死咗。」

閉路電視顯示鄺港傑仍手持電話徘徊，通訊記錄顯示下午3時17分曾致電李瑞香，惟李沒接聽。鄺港傑隨後打開車門欲了解情況，但「乜都見唔到」，因膠箱阻礙視線。片段顯示，鄺球後走入車內乘客位，鄺港智離開車廂在車門外吸煙。鄺港傑憶述「想睇吓爸爸而家咩狀況」，當時鄺球從後排取來「平時小朋友冚住瞓覺嘅薄被鋪嘗試包裹住Abby」門外的鄺港智似乎與車內的人對話。鄺港傑指當時胞弟與他對話，但已不記得內容，鄺港傑及後手持膠箱離開車廂。

片段顯示兄弟在車前交談，鄺港傑形容「當時個人係好騰雞嘅，我嘗試同佢扮傾偈，其實有啲語無倫次架啦已經」。鄺港智之後繼續吸煙，走到兩車中間打開司機門；鄺港傑指此前父親叫他打開趟門，他見到「有個被舖包住嘅物體」、覺得是蔡，同時間鄺港智打開車門，他估計因「遮住個視線」。 指鄺港智入屋後換衫 沒看衣服有血跡 鄺港傑指父親思考一會，「應該係思考點樣將個被舖放入膠箱」。他指當時人在車外，目擊父親「將個被舖、即係Abby打斜瀡咗落膠箱入邊」，鄺球之後落車指示他搬起個箱隨他入屋，把箱放入大門的左方地上。

鄺港傑指鄺港智亦入屋，鄺球正思考，自己追問父親會否報警或召喚救護車，對方「諗咗一諗只係叫我同細佬盡快離開，佢會盡快處理」。鄺港傑自言自己不報警是因為「我當時唔識點樣處理」，形容希望離開現場，但私家車座位「有啲狼狽如亂」，於是叫鄺港智幫忙清空車廂，將蔡的外套、涼鞋、袋先搬入屋。鄺港傑指鄺港智入屋後換衫，指他「啱啱45分鐘入邊，喊到全身濕晒，覺得污糟」故需更換衣服，他沒有看到胞弟的衣服上有血跡。 案件編號：HCCC198/2025