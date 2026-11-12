蔡天鳳碎屍案｜鄺港傑：回龍尾村後見電鋸刀片有血 認為蔡已被肢解(更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(12日)踏入第36日審訊，首被告鄺港傑繼續自辯，他昨日指證胞弟鄺港智殺害蔡，並供述2023年2月21日下午事發時車上情況，提到椅背傳來撞擊聲後蔡倒下，胞弟在蔡「上面」持續約分半鐘，期間「大哭無法溝通」，又聞蔡發出「好似被人捏住喉嚨咁樣嘅聲音」，他致電父親鄺球後，父親着他到大尾篤停車場會合。

蔡倒地冇報警？ 鄺港傑：當刻冇諗呢個方向 鄺港傑今日於辯方大狀Trevor Beel主問下供稱，他前往停車場期間，想起蔡長女要人接放學，於是致電母親李瑞香，惟「打咗幾次」對方未有接聽，又同意若今日重新判斷，他當時「至少應該報警或call白車。」至於為何沒有這樣做，是因為「車後邊兩個都係屋企人，我當時嗰刻冇諗過呢個方向，我認為應該勇敢啲同理智啲，如果嗰時理智啲，嗰腦冇咁空白，可能件事冇咁惡劣」。 鄺港傑下午3時駕車至大尾篤停車場時，現場附近海灘有不少人流及車輛，鄺球已泊車，他往車內望後上車，鄺港智當時仍坐於地下「發緊吽哣咁樣」，蔡「瞓咗喺度披頭散髮，我睇唔到佢嘅面容」，惟已沒動作或聲音。鄺球在車上完全沒與鄺港傑對話，他嘗試觸碰蔡，鄺港傑指相信是「睇吓有冇心跳」。他則無再望向後面，持續致電母親，父親着他「返去屋企先」，即龍尾村村屋。隨後鄺球返回自己的車，兩車出發前往村屋。

鄺球取被鋪 「嘗試包裹住蔡」 龍尾村屋外閉路片段顯示，鄺港傑與鄺球各駕駛車到門外以相反方向並排停泊，鄺港傑下車後隨鄺球走到車尾，鄺球打開車尾門，鄺港傑見到車內有兩個叠放膠箱，入面有膠袋，鄺球著鄺港傑拿著膠箱搬到屋門外。鄺港傑供稱「啱啱15分鐘發生咗好多事，當刻我依賴住爸爸，好似follow住佢，佢做啲咩跟住佢做」，形容自己當時想法「好似一片空白咁樣、當機咁樣」。 及後鄺球着他把地上的膠箱放到另一車門旁。鄺港傑指當時父親「冇同我溝通，但嗰刻嘅意識我猜測到...可能想將Abby(蔡)擺落嗰箱度，搬咗入屋先，再搞後續嘅嘢」。鄺港傑再登上車頭位置，他指胞弟「冇頭先咁崩潰，但係個人都好呆滯」，隨後父親着他把膠箱放入車內。鄺港傑指車廂環境狹窄，視線受阻，形容蔡仍倒臥在地。他指當時事件已發生逾半小時，「目擊唔到任何反應，在生會呼吸會盛吖嘛，佢冇反應」，故他推斷「可能已經過咗身、死咗。」

閉路電視顯示鄺港傑仍手持電話徘徊，通訊記錄顯示下午3時17分曾致電李瑞香，惟李沒接聽。鄺港傑隨後打開車門欲了解情況，但「乜都見唔到」，因膠箱阻礙視線。片段顯示，鄺球後走入車內乘客位，鄺港智離開車廂在車門外吸煙。鄺港傑憶述「想睇吓爸爸而家咩狀況」，當時鄺球從後排取來「平時小朋友冚住瞓覺嘅薄被鋪嘗試包裹住Abby」。門外的鄺港智似乎與車內的人對話。鄺港傑指當時胞弟與他對話，但已不記得內容，鄺港傑及後手持膠箱離開車廂。

片段顯示兄弟在車前交談，鄺港傑形容「當時個人係好騰雞嘅，我嘗試同佢扮傾偈，其實有啲語無倫次架啦已經」。鄺港智之後繼續吸煙，走到兩車中間打開司機門；鄺港傑指此前父親叫他打開趟門，他見到「有個被舖包住嘅物體」、覺得是蔡，同時間鄺港智打開車門，他估計因「遮住個視線」。 鄺港傑指鄺球將蔡擺落箱運入屋 「你同細佬盡快離開我會處理」 鄺港傑指父親思考一會，「應該係思考點樣將個被舖放入膠箱」。他指當時人在車外，目擊父親「將個被舖、即係Abby打斜瀡咗落膠箱入邊」，鄺球之後落車指示他搬起個箱隨他入屋，把箱放入大門的左方地上。

鄺港傑指鄺港智亦入屋，鄺球正思考，自己追問父親會否報警或召喚救護車，對方「諗咗一諗只係叫我同細佬盡快離開，佢會盡快處理」。鄺港傑自言自己不報警是因為「我當時唔識點樣處理」，形容希望離開現場，但私家車座位「有啲狼狽同亂」，於是叫鄺港智幫忙清空車廂，將蔡的外套、涼鞋、袋先搬入屋。鄺港傑指鄺港智入屋後換衫，指他「啱啱45分鐘入邊，喊到全身濕晒，覺得污糟」故需更換衣服，他沒有看到胞弟的衣服上有血跡。片段不久顯示鄺港智步出七人車，鄺港傑改口指「可能我記錯」。

稱車內有「好淺血痕」 清潔車廂期間未見武器 鄺港傑下午3時34分與李瑞香通話，當時母親在打麻雀，著她「唔好問咁多，總之而家即刻去接妹妹放學」。鄺港智離開車廂時，手持白色及紅色膠袋。鄺港傑指白色袋為鄺港智原打算前往健身所帶的衣服，當時鄺港傑用濕紙巾清潔車廂，紅色袋內有用過的濕紙巾。他指當時車廂「冇啲可見到嘅污糟或者咩嘅」，但自己「覺得要抹到好乾淨，好似冇發生過任何事咁」。被問到車內有否血跡時，鄺港傑答「冇見到好似法醫講嘅好多血咁樣。但我見到中控台手枕後面有好淺嘅血痕，類似指甲咁上下一條線紅色嘅污漬」，惟不知是否來自案發當日。片段可見鄺港傑從車中取出膠地氈，鄺港傑解釋「清空晒佢先」，又指在清理期間沒有發現可以被形容為武器的物品。鄺港傑將地毯帶入屋內，見到鄺球仍站在客廳「諗緊嘢」。

鄺港傑：被捕後獲告知找到蔡殘肢 在警署「淨係識得喊」 片段顯示，鄺港智之後拿着白色膠袋步離龍尾村。鄺港傑指，白色膠袋內應有他原本穿的衣物，胞弟當時有向自己表示將離開，他當時沒有追問去向，「我當刻自己其實都好驚緊，冇同佢溝通咁多」。鄺港傑之後上車，相隔6分鐘才駛離現場，解釋自己「calm down緊」，形容一小時內發生很多事情，故情緒複雜，「應該係諗緊點解會搞成咁？」，又指當時感覺鄺港智很陌生，「因為我未見過佢咁嘅狀態」。至於對蔡死亡感受，鄺港傑指直至被警方拘捕，警員披露在村屋找到殘肢，「（感覺）嗰一刻先湧出嚟，我記得當時喊出嚟...淨係識得喊，警察問我啲嘢我都冇答佢」。他指自己並非因被捕而哭泣，而是「嗰刻之前，我形容為仲呃緊自己呢件事冇發生過」，直至警察跟他說在村屋找到屍體，理智告訴他「係真正發生咗呢件事」。

發現車內有蔡電話 熄機「順手」棄置到垃圾桶 鄺港傑又補充，當日離開龍尾村後一度赴大埔超級城「去個洗手間冷靜吓」。他泊車後發現趟門儲物格有蔡的電話。他於是關機「順手抌埋個電話去垃圾桶」，解釋當刻認知「驚吖嘛，唔想有呢啲嘢喺我架車」。鄺港傑離開大埔超級城後致電鄺港智詢問去向，知悉他在尖沙咀，接他後再到銅鑼灣接李瑞香和蔡的長女，一行人回到加多利山單位時，蔡伴侶譚方駿正在梳化睡覺，他沒有與譚對話，只告訴李瑞香蔡因約了人「唔得閒接長女」。當晚7時半，鄺港傑離開加多利山回到荃灣欲返家，泊車時鄺球來電問鄺港智情況，及後相約在大埔一間茶餐廳見面，期間沒有討論日間發生的事。

當晚約10時，鄺港傑和鄺球返回龍尾村，他入屋後問父親「諗住點樣處理呢件事？有冇報警？」，父未有回答，並把大房門打開，他看見地下有一塊帆布，上面帳篷內有被蓋上的透明膠箱，「見到有個被舖包住嘅物體」，其中一端大量滲血，相信是蔡屍首。他亦見到一個曾經在家中見過用作鋸木的電鋸，刀片上有少量血跡。他當時很驚訝，故沒有詢問鄺球，但猜測「認為Abby個屍體有某部分應該被肢解咗」，但承認自己「嗰刻冇做任何嘢」。 鄺港傑指帳蓬是事發前一年夏天購買，並放於荃灣寓所，從無帶到村屋，也不知何時被人取走。他確認牆上帆布由他所貼，指父親叫他「鋪好啲、用膠紙痴好佢」，他跟從，當下沒有想太多，「因為我見到個畫面我已經好震撼啦，blank out咗咁嘅」。

案件編號：HCCC198/2025