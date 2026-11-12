立法會三讀通過北都發展條例草案　政府指因應北都建設新階段會引入新法例

議員范凱傑

立法會今日三讀通過北都發展條例草案，為北都發展引入專屬法例 ，精簡規劃和地政程序 。政府指將來因應北都建設進入不同階段，會按需要引入新的法例或修訂條例。 議員陳祖恒認為專屬法例打破了傳統枷鎖，為產業發展、為進駐的企業，提供更多選項，讓北都具備真正的世界級吸引力。他指出對於跨國龍頭企業，時間與確定性就是一切。他建議在土地用途引入「白地規劃」概念，消除投資不確定性。在一部分的指定區域，只要符合環保與基建容量，容許企業靈活調整土地用途。

拆牆鬆綁不等於拆走法律 議員范凱傑發言表示支持，強調拆牆鬆綁，不等於拆走法律的確定性。他形容北都是引領香港發展進入新時代的一部高速列車，而今次的條例就是路軌。路軌要「硬淨」，經得起日曬雨淋與歲月的考驗，上面的列車才可以無後顧之憂，又快又穩地全速前進。他指法例寫得愈清楚，日後執行時的爭拗、訴訟和司法覆核的風險就愈低，北都發展才能真正做到又快又穩。

發展局局長甯漢豪指政府正積極與深圳市政府及相關部委探討試行創新便利措施，在符合國家安全及相關法律法規和風險可控的情況下，盡早試行內地數據和樣本流動到香港作科研用途。河套園區正收集已進駐企業對數據及生物樣本跨境數量和種類的要求，讓兩地政府盡快就實際應用場景在中央部委同意下推行試點項目。甯漢豪指現階段無須追求一個包羅萬有的新條例，日後隨北都建設進入不同階段，當局會按需要引入新的法例或修訂條例。