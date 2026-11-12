「耆」趣家庭同樂日圓滿舉行，超過5000人次參與老中青三代同樂。

為促進跨代互動、推廣長者體適能及鼓勵市民建立健康生活模式，由香港賽馬會慈善信託基金捐助、中國香港體適能總會主辦的「賽馬會老友運動計劃—體適能樂活耆園」──「耆」趣家庭同樂日2026，於較早前假鑽石山荷里活廣場圓滿舉行。一連兩日的嘉年華反應熱烈，吸引超過5,000人次參與，老、中、青三代齊齊投入多元體適能遊戲及挑戰，共度愉快又有益身心的周末。 今屆活動以「全家動員.日日運動.耆樂無窮」為主題，將體適能訓練融入互動遊戲、電子體感及親子挑戰中，讓參加者在輕鬆歡樂的氣氛下活動身體、增進親情，感受「笑著做運動」的樂趣。

「賽馬會老友運動計劃—體適能樂活耆園」——「耆」趣家庭同樂日 2026 一連兩天的活動安排了一系列寓運動於遊戲的體適能挑戰及親子互動環節，讓參加者以不同方式感受運動樂趣。今年全新打造的「混合體能大挑戰」結合健步行及五大功能性訓練站，參加者需要計時完成一系列體能項目。各項訓練設施可按參加者的年齡、身體狀況及體能水平，靈活調節重量與強度，讓不同年齡層均能安全參與。

「農夫走路」要求參加者手持重物向前行，考驗握力、身體穩定性及核心肌群控制；「推拉雪橇」 則透過一推一拉的動作，鍛鍊下肢肌力與爆發力。參加者在「藥球訓練」中配合深蹲動作，帶動全身肌群活動；「翻滾巨輪」 則需要長幼參加者合力翻動輪胎，考驗全身肌耐力及團隊合作；「肩上推舉」 則集中訓練上肢力量及關節穩定度。不少家庭由長者、父母及子女共同組隊分工，展現團隊合作精神與默契。 去年大受歡迎的《體感大激鬥》載譽回歸，將香港本土文化特色融入電子互動體感裝置，帶來兼具運動、科技及香港情懷的沉浸式體驗。參加者透過《包山狂熱》、《超速龍舟》、《維港競速游》及《鴻運舞獅》等經典遊戲項目，模擬搶包山，感受龍舟競渡的速度與節奏，甚至在維港渡海泳及舞獅元素中展開互動挑戰。長者可以與子女、孫輩一起投入遊戲，年輕參加者亦能在互動過程中認識香港的文化特色，大家一邊運動，一邊享受跨代合作的歡樂時光，現場亦設有多款結合趣味與運動科技的互動遊戲攤位。

展望未來，中國香港體適能總會將繼續以社區需要及長者實際情況為依歸，推動更多安全、易於參與並適合不同年齡層的體適能活動，讓運動逐步成為社區日常的一部分。總會期望每位「賽馬會老友運動計劃—體適能樂活耆園」──「耆」趣家庭同樂日參加者，都能把活動中的全家動員、跨代同行的健康精神帶回家庭，讓「日日運動」不再只是一句口號，並讓健康生活在香港各個社區持續生根、發芽及茁壯成長。