孫中山誕辰160周年　李家超稱繼承振興中華精神屬最好紀念方式

行政長官李家超致辭說，紀念孫中山的最好方式是學習和繼承其振興中華的偉大方向，以及熱愛祖國的崇高精神。李家超期望大家將愛國愛港精神化為行動，為以中國式現代化全面推進強國建設，為實現中華民族偉大復興團結奮鬥，貢獻香港力量。

香港是其革命思想緣起之地

李家超指孫中山和香港有深厚的淵源。他早年在香港的拔萃書室和中央書院就讀，其後入讀香港西醫書院，即是香港大學醫學院的前身。香港既是他革命思想的緣起之地，亦是日後策劃起義的重要基地。中山紀念公園一帶正是孫中山當年乘船泊岸，與革命志士在船上共商大計的地點。

李家超表示，孫中山先生一生以革命為己任，立志救國救民，提出三民主義。1911年，辛亥革命在他領導及影響之下取得成功，推翻清皇朝，結束了統治中國幾千年的君主專制制度，傳播民主共和理念，促進中華民族思想解放，推動中國社會變革，受全體中華兒女的敬仰。他說孫中山先生留下跨越時代的精神力量，他熱愛和獻身祖國，一生追求實現民族獨立及發展振興的理想。他的愛國思想、革命意志及進取精神，是每一位中華兒女都應該學習及傳承，而傳承的關鍵在於教育。