報評會與懲教署合辦AI課程　「紙紮大王」夏中建寄語：科技要「向善」

人工智能迅速發展，生成式AI工具廣泛應用，帶來極大便利的同時，亦衍生私隱、假資訊、詐騙及法律道德等風險。在囚人士及青少年若認知不足，易誤墮法網，甚或被不法分子利用。為提升在囚人士及中學生的AI素養，香港報業評議會再度與懲教署合作，推出「AI智醒・守法同行」課程，獲由私隱專員公署成立的香港國際數據私隱學院支持，旨在協助青少年於AI時代裝備自己，成為守法及負責任的數碼公民。

廿載懲教合作 以工藝助更生 課程贊助人、有「紙紮大王」之稱的關愛共融助更生協會主席夏中建接受專訪時指出，他與懲教署合作超過20年，而他從事紙紮數十年，深深明白手藝可以養人，文化可以立人。他坦言，不少年輕人因無知而犯罪入獄，付出的人生代價十分之大。是次贊助「AI智醒・守法同行」課程，是有見AI發展太快，年輕人未必知道背後涉及私隱、假資訊、詐騙、國安及法律風險，特別是在囚青少年若缺乏對AI的認知，刑滿出獄後可能跟社會脫節，有機會在不知不覺間誤墮法網。他希望學員完成課程後，對AI不盲目追捧，亦不會無謂恐懼，懂得批判思考、遵守法律、恪守道德，並寄語學生：AI是工具，不是真理；使用AI要守法、尊重私隱及知識產權，科技要「向善」、「以人為本」。

「AI智醒・守法同行」課程日前(16日)於壁屋懲教所舉行開幕典禮，廿多名青少年囚犯學員出席。夏中建致辭時，鼓勵學員用心學好AI，了解其背後運作以及利弊，好好裝備自己重新出發。香港報業評議會主席彭韻僖則表示，AI的極速發展，對社會各階層及各行各業均有影響，是次把全新的AI素養課程帶入懲教院所，期望透過互動講座、工作坊及實踐報告比賽，提升在囚人士及中學生的AI素養，培養他們成為守法、負責任的數碼公民。