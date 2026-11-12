引入教師執業證明書要求 條例草案明刊憲 犯國安罪者不得任教

政府明日（13日）在憲報刊登《2026年教育（修訂）條例草案》，以引入教師執業證明書要求，完善教師註冊機制，並設立機制處理被裁定干犯危害國家安全罪行人士的教師註冊事宜，以確保所有教師均為適合及適當人選，維護專業質素。 教育局發言人指出，局方參考了不同地區的教師註冊制度，以及香港不同專業的註冊及執業證明書要求，認為在現行教師註冊的法定要求上，將持有執業證明書訂為執教的必備條件，能夠讓社會更認同教育專業，並提升教師的社會地位。

《條例草案》將訂明法定要求，規定所有公帑資助學校、私立學校、國際學校及幼稚園的教師（包括校長），必須持有教師註冊及執業證明書，方可在學校任教，以確保教師的質素。執業證明書的有效期將不超逾三個學年。《條例草案》亦會列明申請執業證明書所需的條件，當中包括教師必須符合持續專業發展要求，方可取得執業證明書，以確保所有教師緊貼全球和本地教育政策的最新發展，使其知識和教學法能夠切合學生及社會需要，從而進一步提升教師團隊的專業質素。

11月25日交立法會首讀及二讀 教育局發言人表示，《條例草案》切合學校實際運作需要，能推動教師與時並進及加強教師管理，其最終目標為保障學生的福祉。《條例草案》亦會設立防護機制，防止被裁定干犯國安罪行的人士在學校任教，以有效保護學生，維護教師的專業操守，維持公眾對教育專業的信心。 教育局自2025年9月起諮詢業界，今年2月6日諮詢立法會教育事務委員會。持份者和立法會議員普遍支持是次修例建議。《條例草案》將於11月25日提交立法會進行首讀及二讀。