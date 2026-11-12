潘焯鴻涉當街襲擊兩男女　認過分用武罰款2400元

中科監察主席潘焯鴻在九龍城廣場租用的舖位疑有漏水問題，被商場職員爆鎖進入舖位檢查，潘發現後驅逐2名商場經理出店外，並拍打一人的胸口和拉扯衣領，被捕稱在行使「公民拘捕權」。他早前否認兩項普通襲擊罪，原訂今日(12日)於九龍城裁判法院開審，潘改為承認控罪。辯方求情強調本案並非有預謀或報復式襲擊，被告因知悉事主帶人強行「爆開」門鎖而一時衝動犯案。裁判官曾宗堯終就兩罪判處罰款合共2,400元。
被告潘焯鴻(56歲)，被控於2025年7月28日，在九龍城廣場4樓410號舖外襲擊男子鄒建平及女子蘇詠彤。案情指，兩名事主均是九龍城廣場的經理，案發當日上午和同事及數名工人到達案發的410號舖處理嚴重漏水問題。被告自2024年8月起租用410號舖，由於漏水情況構成即時危險，而且相關人員曾被拒入內，鄒建平遂按租約指示工人強行進入上址。
被告返回舖位時，命令鄒及其團隊離開，質疑他們進入舖位的權力，又指責他們損壞閘門，之後推撞事主等人，並抓住蘇的右臂將她拖離舖位，以及拉扯鄒的衣領和拍打其胸口，導致鄒前胸壁左上方泛紅，蘇右臂瘀傷及泛紅、右肩觸痛。被告被捕後在警誡下保持緘默，並表示當時在向鄒行使「公民拘捕權」，他推撞蘇僅為保護舖內財物。
僅出於保護財物心態犯案
辯方求情指，被告因一時衝動犯案，本案並非深思熟慮、有預謀或報復式襲擊，僅出於保護財物的心態而行動，他已感到非常悔疚，承認用了過分武力已感後悔。辯方續指，被告一早向法庭表達認罪意向，控方今日無安排證人到庭，故無浪費法庭時間。辯方力陳本案無加刑因素，2名事主並非公職人員或弱勢社群，而且被告當時無案底，有美滿家庭及對社會和教會有貢獻，盼以罰款處理。
案件編號：KCCC404/2026