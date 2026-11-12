潘焯鴻涉當街襲擊兩男女　認過分用武罰款2400元

中科監察主席潘焯鴻在九龍城廣場租用的舖位疑有漏水問題，被商場職員爆鎖進入舖位檢查，潘發現後驅逐2名商場經理出店外，並拍打一人的胸口和拉扯衣領，被捕稱在行使「公民拘捕權」。他早前否認兩項普通襲擊罪，原訂今日(12日)於九龍城裁判法院開審，潘改為承認控罪。辯方求情強調本案並非有預謀或報復式襲擊，被告因知悉事主帶人強行「爆開」門鎖而一時衝動犯案。裁判官曾宗堯終就兩罪判處罰款合共2,400元。

被告潘焯鴻(56歲)，被控於2025年7月28日，在九龍城廣場4樓410號舖外襲擊男子鄒建平及女子蘇詠彤。案情指，兩名事主均是九龍城廣場的經理，案發當日上午和同事及數名工人到達案發的410號舖處理嚴重漏水問題。被告自2024年8月起租用410號舖，由於漏水情況構成即時危險，而且相關人員曾被拒入內，鄒建平遂按租約指示工人強行進入上址。