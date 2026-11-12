灣仔錫克教廟「藍燈海」成打卡熱點　如《魔雪奇緣》城堡亮燈至11.24(多圖)

位於灣仔皇后大道東的錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節(Diwali)，今年首次於廟宇白色外牆掛滿藍色燈飾，於晚上亮燈營造出耀目燈海，周四(12日)晚上續有大批市民放工後前往現場打卡。燈飾被形容情景如迪士尼大熱動畫《魔雪奇緣》的冰雪城堡建築風格爆紅，連日吸引大批市民及攝影愛好者於晚上前往打卡，令對面街道「逼爆」，警方亦有到場維持秩序。

網上誤傳周三最後一天亮燈

錫克教廟員工表示網上不少人誤以為周三是最後一天亮燈，澄清亮燈活動會至11月24日，時間為晚上6時至10時。廟方形容當初未預期燈飾會吸引到大量市民打卡，對此感到高興，亦歡迎市民進廟內參觀。

囚徒解放日是錫克教的傳統節日，代表自由、公義和「光明戰勝黑暗」，錫克教徒會點亮燈飾與蠟燭來慶祝，而印度教慶祝的是排燈節，由於兩個節日同期慶祝，該廟宇一直有信奉不同宗教的印度人到訪，所以廟方一直是不分主次同慶祝兩個節日。