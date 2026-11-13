【繞場一週】浪琴香港國際馬術盛典一月舉行　馬會支持亞太區年輕騎手來港競技

浪琴香港國際馬術盛典2026五星國際場地障礙賽「浪琴大獎賽」冠軍 Roger Yves Bost（下排左二），日前來港與馬會年輕騎手交流，包括：馬會馬術精英潛力隊成員王嘉莉（上排左起）、馬會青少年馬術隊成員裘萱文、鄭家穎、（下排左起）李清淵、施啟奧及趙元熙。

Jessie過去兩年都有捧場欣賞國際體育盛事「浪琴香港國際馬術盛典」，不但有得睇馬術比賽，又有得玩同食，節目十分精彩。盛典將於明年1月29至31日再度舉行，呈獻世界級場地障礙賽及馬術表演。香港賽馬會作為策略夥伴，將會全力支持這項國際體育盛事，盛典更是馬會馬年系列活動的壓軸，適合一家大細或者同親友參加，令人期待。 一連三天的盛典將在亞洲國際博覽館舉行，享負盛名的五星級國際馬術障礙賽事將是焦點，為香港帶來世界級的頂尖體育盛宴。每場賽事均雲集國際頂尖騎手及馬匹，上演精彩刺激的高水平賽事。

盛典同場亦將舉行「香港賽馬會亞太區青年挑戰賽」，匯聚來自亞太地區的年輕騎手同場競技。來自亞太區的新秀騎手將專程來港，與本地年輕騎手一同參賽，讓他們在五星級國際賽場上一展所長，參賽名單將於稍後公佈。 於「浪琴香港國際馬術盛典」2026五星國際場地障礙賽「浪琴大獎賽」勝出的法國騎手 Roger Yves Bost，早前獲馬會邀請來港，抽空與馬會支持的年輕騎手在馬會雙魚河馬術中心進行交流。

浪琴香港國際馬術盛典2026「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」冠軍、馬會馬術精英潛力隊成員王嘉莉（右），向Roger Yves Bost（左）取經。

Jessie當日亦有幸接觸這位馬術界殿堂級人物，他表示非常高興來到香港，與一眾年輕騎手交流，並讚揚他們擁有紮實基礎和具備潛力，指他們非常專注和積極，更對馬匹充滿熱誠。他深信他們具備發展成為出色騎手的潛質，甚至有機會成為未來冠軍，在國際賽事中贏得獎牌；並鼓勵這班年輕騎手繼續努力訓練，參加更多比賽累積經驗。 當日參與交流的年輕騎手，包括浪琴香港國際馬術盛典2026「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」冠軍、馬會馬術精英潛力隊成員王嘉莉。兩代冠軍騎手相遇，王嘉莉表示這機會難能可貴，從Roger-Yves Bost這經驗豐富的國際級騎手身上學到不少場地障礙技巧。她又說，馬會不但一直為騎手提供培訓，並支持馬術盛典，設立青年挑戰賽讓來自亞洲的年輕馬術騎手，有機會在國際頂級賽場上一展實力。

談到明年舉行的「浪琴香港國際馬術盛典」，兩人均表示十分期待再次參加。王嘉莉指，今次挑戰賽擴展至亞太區，有機會向更多來自不同地方的出色年輕騎手交流。加上今年是馬年，公眾對馬以至馬匹運動特別感興趣，盛典作為馬會馬年系列的活動之一，她覺得正好透過這項體育盛事增加市民對馬術的興趣。 Roger-Yves Bost則坦言，在剛過去的「浪琴大獎賽」贏得冠軍固然會帶來一定壓力，但他很享受這種挑戰，並十分期待明年重臨香港作賽。他亦預期屆時將有更多世界級優秀馬匹參賽，競爭亦會更加激烈，令賽事更加精彩刺激。Jessie十分期待明年一月，再次同大家一齊投入這項世界級馬術盛典！

浪琴香港國際馬術盛典將於2027年1月29至31日在港舉行，Roger Yves Bost獲馬會邀請訪港，期間抽空指導馬會馬術隊年輕騎手，有助他們備戰「香港賽馬會亞太區青年挑戰賽」。

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