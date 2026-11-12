梁文廣倡為公屋富户設專項儲蓄計劃　議案遭否決

立法會議員梁文廣提出議員議案，建議重推出售公屋計劃，及研究為公屋富户設專項儲蓄計劃。最終原議案及兩項修正案全部被否決，是今屆議會的首次。 九龍西議員梁文廣提出的議員議案，主題為優化公屋政策，促進市民向上流動。他提到隨着未來公屋供應量顯著增加，基層住屋已得到有力保障。在橫向流轉方面，他建議政府研究活化居屋市場，通過優化居屋第二市場的流轉機制，以及適度增加未補地價單位的轉售彈性，激活房屋資源；在縱向階梯方面，政府應在全面檢視並解決租者置其屋計劃不足之處的基礎上，重推出售公屋計劃，以回應基層置業需求，

另外，梁文廣倡研究為公屋富户設立專項儲蓄計劃，將富戶每月繳交的額外租金轉化為一筆備用金，僅限用作未來購買資助出售房屋，儲蓄期最長5年。以一般富戶計算，5年內額外繳付的租金可累積超過22萬元。而如果超過5年期仍未置業，款項會自動歸還給房委會。梁文廣解釋在公屋住戶中，最有置業能力的就是「公屋富戶」。他認為社會不應將「公屋富戶」污名化，相反他們的出現正是公屋政策成功的最佳證明。公屋的政策初心是令市民在穩定的居住環境中，逐步累積資產，最終實現向上流動。推動政策協助富戶向上流動，根本目的並非優待個人，而是為了令他們騰出公屋單位，加快資源流轉，讓輪候冊上的基層家庭早日上樓。

工聯會議員林偉江提出修正案，指公屋是為基層市民「兜底」的公共資源，必須小心處理。政府應在確保有足夠公屋單位供應，以達至「3年上樓」目標的前提下，以及在全面檢視並解決租者置其屋計劃不足之處的基礎上，審慎研究重推出售公屋計劃。 至於民建聯陳學鋒亦提出修正案，表明不支持公屋富戶儲蓄計劃。他解釋應著眼協助全體公屋居民向上流動，而非只幫助富戶儲錢。陳學鋒指該黨支持重推租置計劃，但不同意工聯會所指在達成公屋「三年上樓」目標的前提重推租置計劃。

房委會委員、會計界議員吳錦華直指對公屋富戶專項儲蓄計劃建議有保留，擔心設計產生反效果。如果公屋富戶購買資助出售房屋時可取回之前繳付的額外租金，他們實際承擔的居住成本可能降低，未必對仍在輪候公屋的家庭公平。他認為政府可研究為合資格住戶提供有限度、一次性的遷出支援，並以交還公屋單位為條件。 得公屋得天下？ 議員管浩鳴引述近年社會經常談論「得公屋得天下」，折射基層市民面對高樓價的絕望。他指出近年居屋單位面積「愈建愈小」，面積與公屋相若，室內配套大同小異，但每月供款卻是公屋租金的幾倍，反問住戶怎會有誘因搬遷。要破解困局，他建議政府在未來新建的資助出售單位之中，增加大面積單位的比例。針對青年的支援，他建議參考新加坡推出「租轉買儲蓄計劃」，將公屋住戶每月繳交的部分租金，撥入專屬儲蓄戶口，用作購買居屋的首期。

最終原議案及兩項修正案全部被否決，當中17名民建聯議員為梁文廣的議案及工聯會林偉江的修正案投下反對票。梁文廣在會後向傳媒指今次議案被否決並非等於「凍過水」，大家只是表達對租置計劃及公屋富戶政策的不同看法，最重要是大家繼續討論、深化研究。