賣假門票扮歌迷送應援物呃錢，警拘10人教3招分辨真假飛。

隨着香港積極推動「盛事經濟」，近期多項大型體育賽事及熱門演唱會相繼舉行。秀茂坪警區刑事部密切監察相關罪案趨勢，於前日(10日)及昨日(11日)展開執法行動，打擊販賣虛假門票、網上門票詐騙及相關洗黑錢活動，共拘捕10名本地男女。 警方發現涉案的假門票集團的組織分工非常明確清晰及有系統。首先有骨幹成員於活動舉行前一、兩日開始在網上社交平台發佈放售門票帖文，以半價促銷、無需落訂、可面對面交收作招徠去吸引買家。當買家同意交易之後，騙徒會安排持假門票的交收人員於活動當天相約地鐵站面交。為增加可信性，交收人員甚至會假裝展示驗票技巧，令買家信以為真、倉猝交易，最後騙徒要求受害人即時以現金交收或轉賬到指定傀儡戶口。當受害人付款後，騙徒便立即逃去無蹤，而網上社交平台的相關帖文亦會隨即被刪除，而大部分受害人交易之後隨即出發到場館，到達閘口驗票時才被工作人員告知門票是假門票。

已瓦解萌芽階段假門票詐騙集團 透過翻查大量閉路電視片段，及深入分析涉案電話紀錄、傀儡戶口的資金流，成功鎖定涉案詐騙集團的主腦同骨幹成員，並以涉嫌「串謀詐騙」、以及相關「洗黑錢」罪名，拘捕8名本地人士，分別為5男3女，年齡介乎18至46歲，當中部分人士有三合會背景。警方相信犯罪集團利用部分市民想賺快錢的心態，招攬他們提供戶口以接收相關騙款，集團的主腦和骨幹成員現正被扣查。警方相信，今次行動已經成功瓦解尚在萌芽階段的假門票詐騙集團。

今次行動中檢獲的假門票仿真度非常高，但經仔細辨別仍可發現破綻，假門票紙張質地相對粗糙、印刷色調亦較暗，最重要是無防偽水印。真門票的紙質應是相當順滑，印刷的字體亦非常清晰；門票右上角的雷射標籤在光線折射底下會呈現反光效果；而門票背後用紫外光燈照射的話，會見到隱形螢光油墨的內容。如果市民對所購門票有所懷疑，應盡快聯絡活動主辦單位或向警方舉報。

大量門票堆疊實為複製而成 此外，秀茂坪警區刑事部近期進行網上巡邏期間，發現有騙徒使用一種新型網絡詐騙手法。調查過程中，警方派出探員喬裝成顧客，透過不同網上平台聯絡可疑帳戶去了解集團運作，發現這些社交媒體開設全新專頁，並在簡介入面刻意填寫一個實體地址，冒認本地真實存在的實體影音店或者日韓雜貨店，甚至直接憑空捏造一個虛構地址，目的是營造「有實體舖支持、絕非騙局」的安全假象。隨後將貼文廣泛發布到各大社交平台和公開群組，附上大量門票堆疊的相片，表示「原價讓出」或者「公司派的贈飛多出」等字眼作招徠。警方相信，所謂的大量門票只是騙徒複製而成的視覺效果，騙徒手上根本無任何真實門票。

付款後再誘追加轉賬 當有市民聯絡賬號之後，騙徒就會傳送一條外部鏈結，要求點擊並填寫表格預留門票，藉此套取個人資料，並要求即時支付門票訂金，而該批登記鏈結背後的網站伺服器及IP地址大部分位於境外，藉此隱藏真實身份及數碼足跡，逃避執法人員的偵查。當受害人完成首次付款後，騙徒更會進一步以「系統出錯」、「轉賬無備註」、「訂單被凍結」或者「需要追加保證金」等藉口，誘騙受害人不斷進行二次、甚至多次追加轉賬，直到榨取足夠騙款後，隨即將受害人封鎖並刪除賬號。

除了門票以外，警方亦發現另一個衍生欺詐手法。為了進一步降低市民的防備心，騙徒會利用同一個社交媒體帳號，刻意發布貼文聲稱免費送出或者低價出讓演唱會的「官方或自製周邊產品」及「應援物」，將自己刻意包裝成表演團體的「死忠粉絲」。當有市民表示有興趣索取周邊產品時，騙徒就會故技重施，傳送一條訛稱是速遞平台的外部鏈結，對詢問者進行詐騙。騙徒正正利用歌迷對偶像的熱愛同支持，進行全方位的情感欺騙及金錢詐壓。 秀茂坪警區刑事部在鎖定涉案人士的身份及藏身地點後採取拘捕行動，共拘捕1男1女，年齡分別為38歲及39歲。另外，人員在過去兩日的行動中，亦都搜查了9個被冒認的實體店位置，經調查後證實他們全部不知情，亦與詐騙案件無關。

清洗超過 8100 萬港元黑錢 警方在調查資金流向時深入追查涉案傀儡戶口，發現該批戶口的牽連極之廣泛，共清洗超過8,100萬港元的懷疑犯罪得益，背後更實際牽連全港另外至少12宗不同類型的騙案，受害人遍布全港各區，牽涉總損失金額高達36萬港元。騙款流入傀儡戶口後，會在極短時間內會透過多層戶口進行頻繁轉賬，企圖增加警方追查難度。目前，被捕人士仍被扣留調查當中，不排除稍後會有更多人被捕。