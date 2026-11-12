騙案｜扮銀行職員誘債務重組呃490萬元　警拘45歲無業婦

警方於10 至11月份接獲3名受害人報案，報稱於今年4至8月，接到自稱「銀行職員」的電話，對方訛稱可以提供債務重組服務。受害人信以為真，並按指示於6月至11月期間，在旺角及長沙灣內的共享辦公室內與一名「會計師樓職員」見面，對方要求受害人交出現金作債務重組之用。受害人信以為真並交出現金，其後發現其債務沒有被重組，思疑受騙於是報案。

旺角警區人員透過翻查閉路電視片段及情報分析鎖定疑犯身份，並於前日(10日)，在深水埗區以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」拘捕一名45歲本地女子。警方經調查後，發現該名被捕人曾以同樣手法於10月及11月，在旺角及荃灣區內以相同手法騙取另外3名受害人嘅款項。6宗案件共涉及騙款達490萬元。拘捕過程中，警方在被捕人身上起回大約100萬元現金，相信這些現金是從受害人身上騙取而來。消息指，受害人原本已負債百萬以上，最高一宗涉款達280萬元。

警方調查顯示，騙徒使用他人名義登記的儲值咭，以本地電話號碼致電受害人行騙，其後以時租的方式租借共享辦公室約見受害人以騙取信任，並在內騙取受害人交出款項。被捕人亦會以受害人急需現金的心態，約受害人在街頭或商場見面交出款項。被捕人報稱無業，被警方暫控一項「串謀詐騙」罪，今早(12日)於西九龍裁判法院提堂。