瑪麗醫院新大樓壞𨋢｜全數升降機有問題 涉4大原因 井道偏差嚴重最多達82毫米

瑪麗醫院「臨床大樓1」自去年11月起分階段啟用，惟28部升降機至少有24部出現運作故障。發展局今日(12日)向立法會提交詳細調查報告，指出28部升降機均出現不同程度問題，而導致升降機故障的主要原因有4個，包括升降機井道牆身尺寸和垂直度出現偏差；升降機導軌垂直度在不同樓層出現偏差等。發展局表示，已向承建商和分判商等涉事人士採取懲處，涉違法行為已交由執法部門調查。政府部門方面，報告指建築署人員有不同程度缺失，已要求對涉事人員作紀律跟進。

立法會發展事務委員會明日加開特別會議，討論瑪麗醫院「臨床大樓1」安裝升降機工程事宜。發展局昨向立法會提交詳細調查報告。就20多部升降機頻繁故障，報告指出包括4大原因。其一為升降機井道牆身尺寸和垂直度出現偏差，其中4個井道的偏差較為嚴重，約有62至82毫米，包括升降機L3、L10、L15和L25。

升降機承辦商工藝欠妥 部件公差達至允許範圍上限 其二為升降機導軌垂直度在不同樓層出現偏差。其三為升降機機廂的重心不平衡，導致升降機機廂不完全垂直；最後是註冊升降機承辦商工藝欠妥，經多次調教，升降機的多個部件公差已達至允許範圍上限，例如部分樓層的升降機門及門框未對齊、部分升降機的導軌螺栓扭力不足等。局方指，當井道牆身與升降機機廂虛位不足，容易觸發安全裝置，令升降機停止運行。 執修工作方面，截至本周二，有18部升降機已完成執修，其中7部驗收後已開放使用，預計今年第四季完成所有執修工作；當28部升降機全部正常運作，新大樓才會全面投入服務。

發展局在文件中指出，相關工程問題按現行監察機制本應可及早發現和糾正，惟在施工階段未有重視和及時跟進。其中承建商「安保」出現多項過失，包括馬虎跟進井道的缺失，以及在未獲建築署授權下，擅自打鑿升降機井道的混凝土。在制定及審批「檢驗、測試及批准計劃」時有疏漏，監管和驗收亦不到位等。至於升降機分判商「安力」，沒有依據設計規格安裝導軌和升降機機廂，工藝欠妥。

降機未獲發准用證 建築署照批完工證明書 局方又提到，建築署的項目團隊去年1月發出完工證明書時，未有嚴謹依照內部指引對比「必要工程項目檢查清單」，即使升降機未獲發准用證的情況下，批出完工證明書，批評相關人員表現欠佳。 機電署方面，局方認為，署方現行的驗收機制下，有部分環節過度倚賴非政府專業人員核證，例如與穩定性和暢順性有關的環節，未有作抽查。局方指，不瑪麗醫院新建升降機的問題，以至臺日漏裝門框事件，均顯示署方的升降機准用證簽發制度有不足之處，須全面檢視和改革。

根據調查結果，發展局將按規管機制啟動內部程序，分別向涉事的承建商、分判商和顧問公司採取進一步懲處行動，視乎缺失的嚴重程度，懲處行動可包括暫停其投標資格、降級或除名。由於調查過程中發現事件有可能涉及其他違法行為，局方已交由有關的執法部門作一步調查。 調查顯示，建築署相關人員在個案處理上有不同程度缺失，局方已要求建築署署長根據《公務員事務規例》對涉事人員作出適當處理，建築署長正與公務員事務局聯絡，商討啟動紀律程序的安排。

機電署方面，局方認為，相關人員雖然沒有明顯瀆職，但部分人員在個案處理上，未有對違規情況作透徹調查和跟進，經初步諮詢公務員事務局，認為機電署應向相關人員發出勸誡信，指出改善之處，並在其表現評核報告作適當反映。 改善措施方面，局方指，建築署實施強化措施，審查和加強升降機井道建造的檢驗程序。此外，升降機安裝過程中須執行階段性檢測，才可進行下一步機廂安裝及調校。 機電署已展開全面檢討及審視工作，涵蓋升降機安裝、檢查及維修保養的工作和監工制度、以及《升降機及自動梯條例》下的註冊、規管和審批制度，相關審視工作預計今年內完成。署方亦會加強對升降機的巡查和抽驗，以提升整體升降機的工程質量。