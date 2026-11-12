港鐵將軍澳站男子襲職員　熱心乘客衝前合力按地制服 (有片)

從網上流傳的事發片段可見，一名身穿黑衫的男子當時情緒失控，緊緊拉住一名港鐵男職員，並粗暴狂扯其頭髮及連番揮拳猛擊對方頭部。另一名港鐵職員見狀上前試圖拉開雙方惟不果，現場隨即引來大批市民駐足圍觀，嘩聲四起，期間有女街坊不斷高聲呼喊「唔好打啦！」試圖制止暴力行為。

港鐵將軍澳站於今日(12日)晚上7時許發生襲擊事件。一名港鐵男職員在站內工作期間，遭一名男子襲擊致流鼻血，幸獲多名熱心乘客見義勇為上前合力制服疑犯。警方接報趕抵現場調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕該名涉案男子，事件中共有3人受傷送院治理，警方調查起衝突原因。

在場的熱心乘客挺身而出上前協助，眾人合力將不斷掙扎的黑衣男子按倒制服在地上。隨後大批港鐵職員趕到現場增援，警員亦未幾抵達接手調查，當場為該名失控男子鎖上手銬帶走。

事件共3人送院

警方經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕該名涉案男子。據了解，事件中共有3人需要由救護車送往醫院治理，至於涉案男子突然發難襲擊職員的具體原因，仍有待警方進一步跟進調查。

港鐵譴責暴力對待職員行為

港鐵回覆《am730》表示，大約晚上7時許，將軍澳站一名職員當值期間，附近有一名男子突然走近襲擊他，另外兩名職員即時制止，處理事件期間亦被襲受傷。警方其後到場調查跟進，3名港鐵職員送院治理。港鐵譴責任何以暴力對待職員的行為，並向受傷職員致以慰問。