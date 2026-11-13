am智庫｜中美AI角力 開源成破局關鍵 許佳龍：香港背靠內地金融優勢未減

全球人工智能(AI)競逐步入白熱化階段，一邊是美國科技巨企投放海量資源狂飆研發，另一邊則是中國借助開源路線大舉推進應用落地。面對地緣政治帶來的技術壁壘，以及外界質疑香港在西方模型受限下的競爭力，香港科技大學協理副校長(學術發展)許佳龍接受本報專訪時直言，技術上幾厘的差距遠不及應用價值關鍵。香港憑藉「一國兩制」、直接接軌內地前沿技術，以及成熟的金融資本生態，在區域競爭中依然穩佔領先優勢。

大國路線迥異 過去一段時間，包括Anthropic、OpenAI等美國科技巨頭高層相繼呼籲放慢AI研發步伐，政界卻警告一旦減速恐被追趕。許佳龍分析，客觀上AI不像核武需要極龐大的實體基建，各國或企業自行推進算力即可，要全球一致拉慢發展在現實層面極具難度。 在中美科技角力下，美國持續限制高端晶片出口，但並未能徹底遏制對手步伐。許佳龍指出早年的制裁雖帶來短期陣痛，卻倒逼內地加速自主研發，補齊技術夾縫。「美國巨企聚焦投入天文數字訓練『超強模型』，而中國則走向開源路線」。他強調，開源的最大好處在於能將應用廣泛普及化，讓大眾及企業以低成本接觸AI，繼而激發各行各業的創新與工作流程革新，在落地價值層面甚至走得更前。

巨企燒錢陷變現難題 隨著科技巨頭每季資本開支持續增長，市場對「AI泡沫重現」的戒心日增。許佳龍認為，AI模型具備「固定成本高、邊際成本低」的特性，若無具突破性的商業模式支撐，目前多數模型公司按訂閱制收費，扣除龐大的算力與電力消耗後，客觀上是「每服務一次都在虧蝕」。 大部分用戶是否真的需要最頂尖的模型已是一個疑問。他指出，日常辦公如撰寫電郵、數據處理以至流程協調，主流開源模型與最先進模型的能力差距僅在微小的百分比之內，卻足以應付絕大部分場景。反而如何透過規模效應壓低晶片與算力成本、探索如自主代理(Agentic AI)等具變現能力的實質應用，才是產業長遠存活的命脈。

「一國兩制」成香港核心護城河 談及區域布局，早前有跨國銀行將AI中心落戶新加坡引發熱議，部分聲音亦質疑香港因未能直接使用部分西方模型而處於劣勢，許佳龍對此並不悲觀，反指這往往是被動的地緣政治限制所致，且非不可替代。例如科大參與研發的「Hong Kong Generative AI」(HKGAI)，底層便是建基於內地的DeepSeek模型，其整體表現與海外一線模型相比並無明顯實質落差。 許佳龍重申，香港的核心護城河在於「一國兩制」與自由港制度，既能直接接軌內地前沿的龐大研發產出與知識產權，又有成熟的國際金融資本體系為創新技術提供融資與生態孵化支援。在金融市場成熟度與資本聚集力這方面，香港對比新加坡依然具備領先優勢。

針對金融及財富管理行業對錯誤「零容忍」的特性，他建議監管機構與業界應確立清晰規範，並善用監管沙盒(Sandbox)在風險可控的環境下試驗創新。 擁抱變革創造「情緒價值」 隨著AI代理技術日益成熟，職場被取代的焦慮蔓延。許佳龍以科網浪潮作對照，指出當年市場亦曾預言互聯網將徹底淘汰中間人，但數十年後保險經紀等專業中介依舊具備立足點。這印證了純功能性、流程重複的中間環節雖會被技術取代，但人類的情感連結與綜合協調能力難以被算法複製。

面對未來變局，他呼籲社會與從業員必須摒棄「蕭規曹隨」的既定工作思維，主動思考如何引入AI重構業務流程，並在溝通、決策與製造「情緒價值」等維度，加強個人不可替代的獨特性。