今年首9個月僅3宗肺移植 康復者感激捐贈者賦予第二生命

不少急須器官移植的患者面臨漫長輪候。有肺纖維化康復者憶述，病發期間病情惡化，嚴重時步行逾10分鐘便須停下休息，連拖地亦會氣喘，被迫暫停工作與社交生活，更擔憂成為家人負累。他早前終接受肺移植手術，目前體能已恢復至六至七成，他感謝捐贈者賦予他第二次生命。截至今年9月，全港累計逾2,600名病人正輪候各類器官移植，惟肺移植成功個案僅3宗。適逢明日為器官捐贈日，醫管局呼籲市民積極支持並登記器官捐贈，為病人重燃生命希望。

攝：蘇文傑

Raymond

現年66歲的Raymond原本任職髮型師，16年前因長期咳嗽求醫，確診患上肺纖維化。隨着病情惡化與體能下降，走路逾10分鐘便要停一停，被迫放下工作與社交，大部分時間只能留在家中，「粗重嘢都處理唔到，好簡單拖地都會喘氣。」由於其兄長亦因肺纖維化離世，Raymond曾擔憂自己成為家庭負累、無法陪伴女兒及太太。他於2023年被列入肺移植輪候名單，並於近兩年成功接受肺移植手術。他感謝捐贈者給予第二次生命，坦言「冇佢就冇我」。現時其體能已恢復至六至七成，正積極鍛煉身體，期望早日重投社會。

逾2600名病人輪候器官移植 據醫管局最新數據顯示，截至今年9月，本港共有2,631人正輪候器官移植，當中18宗正等待肺部移植，平均年齡約20至50多歲。現時需要肺移植的個案主要包括慢性阻塞性肺病、肺纖維化等末期肺病，只能接受移植手術才能維持生命。然而，由於肺移植手術風險極高，患者須經醫療團隊評估認為合適，才會被納入輪候名單；若患者高於65歲，或心臟等重要器官功能欠佳，則未必適合進行移植手術。

醫管局：暫未有跨境肺移植成功案例 葛量洪醫院結核暨胸肺內科代理部門主管甄詩韻表示，輪候名冊上僅18人，並非因為患者人數少，而是肺病一旦踏入最末期時，死亡風險極高；現有醫療技術難以長期替代肺部功能，部分患者在輪候期間不幸離世，故有關數字未能完全反映實際的臨床情況。她續指，現時納入肺部移植輪候名冊的病人均屬迫切個案，只要出現合適的捐贈便會即時安排手術；過往雖曾有末期肺病個案向內地尋求協助，但肺部的運送風險較其他器官高，暫時未有跨境肺移植成功案例。

由於捐贈者的肺部較其他器官更易受感染，加上本港主要依靠腦幹死亡病人的肺部捐贈，合標準及可供移植的肺部很少，今年首三季成功移植個案只有3宗。甄詩韻呼籲市民積極登記器官捐贈，同時向身邊家人及朋友分享意願，助等待器官捐贈的病人重燃生命。