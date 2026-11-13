騙徒冒實體店訛送應援物 警揭演唱會票新詐騙拘2人

南韓男團BIGBANG在港舉行4場演唱會，警方近日發現一種新型網絡詐騙手法，騙徒會在社交平台開設冒認本地實體店的專頁，發布持有大量門票的照片，甚至盜用店舖地址、門票預留紀錄，以及提出贈送「應援物」，博取受害人信任及誘使存款入指定戶口。行動中警方證實9間被冒認的實體店均不知情，連同其他打擊行動共拘捕10人涉嫌賣演唱會假門票。

BIGBANG今日起一連3日及下周二在啟德體育園舉行演唱會，警方近日網上巡邏期間，發現有騙徒針對BIGBANG大型演唱會使用新型網絡詐騙手法。騙徒首先會在社交平台開設全新專頁，並在簡介刻意填寫實體地址，冒認本地真實存在的影音店或日韓雜貨店，甚至憑空捏造虛構地址，冀營造「有實體舖支持、絕非騙局」的安全假象。騙徒之後會在各大社交平台或群組發帖，以「原價讓出」、「公司派嘅贈飛多出」等字眼作招徠，並附上大量門票堆疊的相片。