騙徒冒實體店訛送應援物 警揭演唱會票新詐騙拘2人

南韓男團BIGBANG在港舉行4場演唱會，警方近日發現一種新型網絡詐騙手法，騙徒會在社交平台開設冒認本地實體店的專頁，發布持有大量門票的照片，甚至盜用店舖地址、門票預留紀錄，以及提出贈送「應援物」，博取受害人信任及誘使存款入指定戶口。行動中警方證實9間被冒認的實體店均不知情，連同其他打擊行動共拘捕10人涉嫌賣演唱會假門票。
BIGBANG今日起一連3日及下周二在啟德體育園舉行演唱會，警方近日網上巡邏期間，發現有騙徒針對BIGBANG大型演唱會使用新型網絡詐騙手法。騙徒首先會在社交平台開設全新專頁，並在簡介刻意填寫實體地址，冒認本地真實存在的影音店或日韓雜貨店，甚至憑空捏造虛構地址，冀營造「有實體舖支持、絕非騙局」的安全假象。騙徒之後會在各大社交平台或群組發帖，以「原價讓出」、「公司派嘅贈飛多出」等字眼作招徠，並附上大量門票堆疊的相片。
刻意包裝成「死忠粉絲」
當市民聯絡帳戶後，騙徒就會要求買家點擊一條連結填寫表格預留門票，藉此套取受害人個人資料，並要求即時支付門票訂金。完成首次「付款」後，騙徒會以系統出錯、轉帳無備註、訂單被凍結等藉口，誘騙受害人追加轉帳，直至騙取足夠款項就會封鎖受害人並刪除帳戶。
有騙徒更利用同一帳號聲稱免費送出或低價轉讓演唱會的官方或自製周邊產品、應援物等，刻意包裝成「死忠粉絲」，然後向主動接觸的市民傳送一條訛稱為速遞平台的外部鏈結，故技重施。警方鎖定涉案人身份及藏身地點後，周二至周三採取行動拘捕1男1女，又搜查9間被冒認的實體店，調查後證實他們全不知情、與案無關。
警方在兩日行動中，又發現有騙徒扮賣家在網上平台出售演唱會和球賽等假門票，並利用大量傀儡戶口處理騙款。整個行動警方以涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產和洗黑錢罪名拘捕10人，年齡介乎18至46歲；涉案傀儡戶口共處理逾8,100萬元懷疑犯罪得益，牽涉最少12宗不同類型騙案，涉案騙款金額逾36萬元。
籲旅客勿搭非法跨境出租車
另外，政府呼籲BIGBANG演唱會觀眾乘搭鐵路離場，高效便捷過關，並鄭重呼籲旅客切勿乘坐非法跨境出租車，免受風險；又稱旅客應到運輸署網上查詢系統輸入車牌號碼，核實車輛是否獲發有效出租汽車許可證。