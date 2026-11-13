孫中山誕辰160周年辦紀念儀式 李家超：最好紀念是繼承偉大志向

特區政府舉行孫中山誕辰160周年紀念儀式。行政長官李家超表示，紀念孫中山最好的方式是學習和繼承其振興中華的偉大志向、熱愛祖國的崇高精神，又稱孫中山與香港有深厚淵源，要讓下一代充分認識這段歷史，傳承他的崇高精神。政府會繼續透過學校舉辦內地考察，以及支持民間青年交流項目，讓青年親身感受國家歷史文化和最新發展。

昨日是孫中山誕辰160周年紀念日，政府在西營盤中山紀念公園舉行官方紀念儀式，李家超、中聯辦主任周霽、外交部駐港特派員崔建春、多名政府官員及立法會議員等出席。李家超致辭稱，紀念孫中山最好的方式，就是學習和繼承他振興中華的偉大志向、熱愛祖國的崇高精神。他期望大家將愛國愛港的精神化為行動，為以中國式現代化全面推進強國建設、為實現中華民族偉大復興而團結奮鬥，貢獻香港力量。