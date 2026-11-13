孫中山誕辰160周年辦紀念儀式 李家超：最好紀念是繼承偉大志向

特區政府舉行孫中山誕辰160周年紀念儀式。行政長官李家超表示，紀念孫中山最好的方式是學習和繼承其振興中華的偉大志向、熱愛祖國的崇高精神，又稱孫中山與香港有深厚淵源，要讓下一代充分認識這段歷史，傳承他的崇高精神。政府會繼續透過學校舉辦內地考察，以及支持民間青年交流項目，讓青年親身感受國家歷史文化和最新發展。
昨日是孫中山誕辰160周年紀念日，政府在西營盤中山紀念公園舉行官方紀念儀式，李家超、中聯辦主任周霽、外交部駐港特派員崔建春、多名政府官員及立法會議員等出席。李家超致辭稱，紀念孫中山最好的方式，就是學習和繼承他振興中華的偉大志向、熱愛祖國的崇高精神。他期望大家將愛國愛港的精神化為行動，為以中國式現代化全面推進強國建設、為實現中華民族偉大復興而團結奮鬥，貢獻香港力量。
珍視孫中山與香港歷史淵源
李家超表示，孫中山一生以革命為己任，立志救國救民，面對國家積貧積弱、中華民族陷入內憂外患，他率先發出「振興中華」的吶喊，先後創立興中會、同盟會，提出民族、民權、民生的三民主義。1911年辛亥革命在他領導和影響下取得成功，推翻了清王朝，結束了統治中國幾千年的君主專制制度，傳播民主共和理念、促進中華民族思想解放、推動中國社會變革。
香港是孫中山革命思想的緣起之地，亦是日後策劃起義的重要基地。李家超形容，孫中山和香港有深厚淵源，他早年在拔萃書室和中央書院就讀，其後入讀香港西醫書院，即香港大學醫學院的前身；又稱中山紀念公園一帶正是當年孫中山乘船泊岸，與革命志士在船上共商革命大計的地點。李家超續說，本港珍視這份歷史淵源，要讓下一代充分認識這段歷史，將孫中山為振興中華民族這段矢志不渝的崇高精神傳承下去。
李家超稱，特區政府重視愛國主義教育，現正不斷努力弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，又會繼續透過學校舉辦內地考察活動和支持民間團體舉辦青年交流項目，讓年輕人親身感受國家歷史文化和最新發展，厚植民族自豪感和國民身份認同。李家超在致辭後向孫中山銅像獻花，整理緞帶後向銅像鞠躬致意。