政府改革藝團資助制度 業界憂下調資助構成壓力

政府即將改革藝團資助制度，引入與表現和藝術水平掛鈎的撥款和進出機制；同時允許表現優秀的中型藝團有機會成為主要藝團。改革將設有5年過渡期，由2027至28年度起推行，直至2032至33年度全面實行新機制。有立法會議員認為，改革可助藝團有更長遠規劃，亦令中小型藝團有目標可隨，有利業界生態。有藝團則認為，下調資助會對藝團構成壓力。 經改革的撥款機制下，年度資助金將由「基線資助金」和「與表現掛鈎資助金」組成。「基線資助金」佔比將由目前77%，逐步下調至50%。餘下50%為「與表現掛鈎資助金」，按主要藝團的非政府收入，包括票房、各類營運收入、和贊助等，以及關鍵績效指標的落實情況計算。

本身是藝發局副主席的立法會議員葉傲冬昨在電台節目表示，改革後可以讓藝團在作品及商業編排上有更長遠規劃，中小藝團亦有目標可跟隨，有利文藝界生態，相信對所有藝團的長期培養起正面作用。 新制下表現優秀的藝團可獲更多資助，持續不達標者或會被削資，甚至取消資格。葉傲冬稱，藝團年度規劃一般橫跨兩年，設立2至3個年度的觀察期是適合安排，不擔心藝團會完全傾向商業演出，因為每個藝團都有特色元素，政策調整後，仍會對作品保留編排空間。

中樂團：觀眾群下滑受不同因素影響 香港中樂團行政總監錢敏華指，改革後「基線資助金」的佔比下調，會對藝團構成壓力，觀眾群下滑受不同因素如消費模式和經濟環境影響，不僅限於受資助藝團的表現。她又指，評估藝團質化及量化的佔比有待商榷，經濟效益講求入座率、售票情況，但社會效益涉及流行文化的影響，無法以數字衡量。 曾參與藝發局資助審批的藝評人陳瑋鑫表示，單憑量化數據評估並不全面，疫情後演藝生態改變，觀眾消費轉向商業演出及中小型製作，若單純因入座率下跌而削減資助，變相迫使藝團走向商業化，違背公帑支援前衛及小眾藝術、培育觀眾的初衷。

針對政府擬由業界組成的「藝術發展資助委員會」負責評估，陳瑋鑫憂慮質化標準過於主觀，強行比較古典與實驗藝術如同「蘋果比橙」。他建議，新一屆委員會應吸納多元界別代表，避免偏聽圈內傳聞，建立具透明度的機制廣泛收集業界意見，方能確保評審公平。