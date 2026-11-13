蔡天鳳案｜供稱龍尾村見染血電鋸 推斷蔡遭肢解 鄺港傑：我至少應報警或叫白車

蔡天鳳碎屍案昨日於高等法院續審，首被告鄺港傑繼續出庭自辯。繼前日指證胞弟鄺港智在車上襲擊並殺害蔡天鳳後，鄺港傑昨悔稱當時未有報警，坦言若自己能更勇敢理智、大腦沒有一片空白，「件事可能無咁惡劣」。他又指，事發當晚重返龍尾村村屋時，目睹滲血的被鋪包裹物及刀片沾血的電鋸，遂推斷蔡已遭肢解，並聲稱自己一直欺騙自己「無事發生」，直至被捕後獲警方告知尋獲殘肢才崩潰痛哭。 鄺港傑交代案發當日(2023年2月21日)下午的經過，指胞弟於七人車上襲擊蔡天鳳後，他致電父親鄺球後，父親着他到大美督停車場會合；鄺港傑駕車途中醒起蔡的女兒仍在學校等候放學，遂於下午3時01分及02分多次致電母親李瑞香，惟均無人接聽。被追問為何當時不報警，他沉默片刻後坦言，「車後邊兩個都係屋企人」，完全沒朝報警方向思考，事後感嘆當時「至少應該報警或者call白車」、「認為應該勇敢啲同理智啲，如果嗰時理智啲，嗰腦無咁空白，可能件事無咁惡劣」。」

下午約3時，鄺港傑駛抵大美督停車場，停在早已到場的父親鄺球座駕旁。鄺球隨即登上中排座位，在無交談下「嘗試去觸碰Abby，我形容為睇下有無心跳嘅動作」，其後指示「返去屋企先」，父子遂一同駛往大埔龍尾村單位。 目擊父親以被裹屍入箱 清潔車廂見「好淺血痕」 庭上播放兩車抵達龍尾村屋外的閉路電視片段。鄺港傑供稱，當時應父親指示掉頭泊車，並從車尾箱取出兩個先前購入的膠箱放於門外。他形容當時距事發僅約20多分鐘，自己大腦猶如「當機」一片空白，只能依賴父親行事。隨後父親將膠箱搬入七人車，他於車外目擊父親「將個被鋪、即係Abby打斜瀡咗落膠箱入邊」，再着他合力將箱搬入屋內大門左方。

鄺港傑憶述，入屋後曾追問父親會否報警或召救護車，鄺球思索後着他與胞弟盡快離開，稱自己會處理。其後兩人清理車廂，鄺港傑指當時未見武器，僅在中控台手枕後方發現如指甲般長的「好淺血痕」，他用濕紙巾將車廂抹得一乾二淨，「好似無發生過任何事咁」，並取出膠地氈及把蔡的外套、涼鞋等物品搬入屋。 下午3時34分，鄺港傑終與正在打麻雀的李瑞香通話，急着吩咐她「唔好問咁多，總之而家即刻去接妹妹放學」。 商場棄置死者手機 被捕聞尋獲殘肢痛哭

清理完畢後，鄺港智手持載有原穿衣物的白色膠袋步離村屋，鄺港傑則在車內冷靜約6分鐘才離開。他先駕車到大埔超級城如廁冷靜，期間在車門儲物格發現蔡天鳳的手機，因感害怕遂關機並「順手」棄於商場垃圾桶。其後他到尖沙咀接回胞弟，再到銅鑼灣接李瑞香及蔡的長女返回加多利山，並向母親訛稱蔡因約了人「唔得閒接長女」。 稱一直「呃緊自己呢件事無發生過」 當晚7時半，鄺港傑返抵荃灣時接獲鄺球來電相約到大埔茶餐廳會面，晚上10時許隨父重返龍尾村村屋。他指當時見睡房地上鋪滿藍白帆布及打開的帳篷，透明膠箱內有滲出大量血跡的被鋪包裹物，一旁更放有刀片染血的鋸木電鋸。鄺港傑稱只見到這景象一兩秒，驚訝到不知可以跟鄺球說甚麼，相信蔡天鳳被肢解。

鄺港傑聲稱，案發後一直「呃緊自己呢件事無發生過」，直至被警方拘捕並獲告知在村屋尋獲殘肢，理智才告訴他事件真實發生，令他在警署內「淨係識得喊」。